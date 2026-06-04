男子バレー日本代表選手“エゴサ”事情明かす timelesz原嘉孝が質問「称賛の言葉を浴びたくなりませんか」
8人組グループ・timeleszの原嘉孝が4日、都内で行われた『バレーボールネーションズリーグ2026』開幕セレモニー会見に参加した。同大会応援サポーターに就任した原が、同席した男子代表選手に気になることを質問。「エゴサってしますか」と直球に投げかけた。
【写真】石川選手のアタックが直撃した原嘉孝
SNSも活発な高橋藍は「流れてくるものに関しては見ます。ファンの方が撮ってくれた写真とかは見させてもらいますが、わざわざエゴサはしないです」ときっぱり。石川祐希も「基本はしないですがするときもあります。暇な時はみなさんが考えていることを知っておくのは悪いことではない。どういうふうに見ているんだろうと、それも一理あるなというときもあれば全く違う意見のときもある」と俯瞰の視点を持っているそう。
一方、西田有志は「流れてくる分にはみますが極力携帯をみない。暇がないんです。最近は21時には布団に入っているのでそこに割く時間は今のところないかな」とストイックを日常を覗かせた。「藍選手はしていると思ってました」と驚く原に高橋は「これからしていきますね」とちゃめっけたっぷりに微笑んだ。
さらに原は「明らかに自分が活躍した試合で称賛の言葉を浴びたくなりませんか」と続け「いいことなら気持ちよくなりますね」と応じていた。
7月8日から大阪で開幕する同大会日本グラウンド男女全試合をTBSで放送。今年開催されるバレーボール大会では唯一の世界大会となる。
【写真】石川選手のアタックが直撃した原嘉孝
SNSも活発な高橋藍は「流れてくるものに関しては見ます。ファンの方が撮ってくれた写真とかは見させてもらいますが、わざわざエゴサはしないです」ときっぱり。石川祐希も「基本はしないですがするときもあります。暇な時はみなさんが考えていることを知っておくのは悪いことではない。どういうふうに見ているんだろうと、それも一理あるなというときもあれば全く違う意見のときもある」と俯瞰の視点を持っているそう。
さらに原は「明らかに自分が活躍した試合で称賛の言葉を浴びたくなりませんか」と続け「いいことなら気持ちよくなりますね」と応じていた。
7月8日から大阪で開幕する同大会日本グラウンド男女全試合をTBSで放送。今年開催されるバレーボール大会では唯一の世界大会となる。