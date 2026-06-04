人気レースクイーンの池永百合（30）が4日、自身のインスタグラムを更新。黒＆赤セパレートなど歴代コスチューム姿を披露した。

「本日6月4日は#64号車の日/64号車 ModuloNakajimaRacingを応援するModuloスマイルとして4年目！！大好きなチームを長く応援させていただけることが本当に幸せです。今シーズンこそ、64号車の優勝を見届けられますように」とつづり、スーパーGT500クラスに参戦するチームの勝利を祈願。

「次戦は8月までしばらくありますが、8月サーキットでみなさんとお会いできる日まで楽しみにしています 引き続き64号車ModuloNakajimaRacingへの熱い応援をよろしくお願いします（4年間の写真載せてみた）」と、これまでの同チームのコスチューム姿の写真アップした。

この投稿にフォロワーらからは「めちゃカワ格好いい」「とても美しいです」「Wonderful」「とても可愛いです」「にゃ」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。15〜19年に名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。23年からスーパーGTに参戦する「Modulo Nakajima Racing」のレースアンバサダー「Moduloスマイル」を務めている。

昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。