登録者数197万人を誇るラーメン系ユーチューバーのSUSURU（すする＝33）が4日までにXを更新。ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）から指摘された苦言をめぐり、「言ってない」と否定した。

堀江氏はYouTubeチャンネル「REAL VALUE」でSUSURUに苦言を呈していた。「SUSURUっていうユーチューバーがいて。あいつ相当酷いからね」と切り出した。「（堀江氏が経営する）WAGYUMAFIAのラーメンはまずいとか、わざわざ言うわけ。俺だったら、何悪口言ってもいいっていう風に思ってるんだろうね」などと苦言を呈していた。

名指しで苦言を呈されたSUSURUは「好き勝手に言われてますがまずいって言ったこと一度もないです！」と否定。「大変すすれました」と続けた。

SUSURUは1993年（平5）1月12日、青森県生まれ、弘前市出身。本名非公表。明大中退後の15年、仲間とYouTubeチャンネル「SUSURU TV．」を開設。名前がアルファベットの理由について「無駄に意識高く（笑い）、海外の人も見られるからと仲間で決めました」。169センチ、血液型B。「毎日ラーメン健康生活」を掲げている。