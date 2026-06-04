「台風のたまご＝熱帯低気圧」発生

台湾の南西の南シナ海で「熱帯低気圧」が発生しました。熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれ、「台風」に発達することがあるため注意が必要です。

雨・風シミュレーションでは、７日（日）から８日（月）ごろにかけて反時計回り「渦」が日本を横断する予想となっています。

まだ予想は不確実ですが、このシミュレーションでは、沖縄、九州を通り、四国、東海、近畿、関東の太平洋側を進んだ「台風６号」と似た進路をとる可能性もあります。

【熱帯低気圧の動向】予想天気図を見る

「熱帯低気圧」は５日（金）には「台湾のすぐ西」、６日（土）には「台湾のすぐ北」に予想されています。７日（日）には梅雨前線に取り込まれ「低気圧」に変わる予想です。

しかし２０２５年の８月には当初、台風にならないと考えられていた「熱帯低気圧」が、九州の西の海上で８月２１日の午前９時「台風１２号」になったように、この「熱帯低気圧」の動向は注意が必要でしょう。

【いきなり台風】と言われた２０２５年の台風１２号は、九州南部を中心に大雨による災害が発生しました。

続いて、雨・風シミュレーションで、この「熱帯低気圧」の進路を見ていきます。

雨・風シミュレーションでは、「台風６号」と似た進路をとる可能性もあります。

「台風６号と似ている？」進路は 雨風シミュレーション・９日まで

「熱帯低気圧」が「台風」にならなくても、活発な雨雲が予想されていてシミュレーションでは「台風６号」と似た進路を進み、復旧中の被災地ではさらに大雨が降る可能性があります。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

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