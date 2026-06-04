７日（日）放送の『新婚さんいらっしゃい！』は、先週に引き続き、番組55周年記念の2週連続企画として届ける、東京都江東区に暮らす28歳夫婦の運命的過ぎる新婚物語。2人は、同じ大阪市立大学医学部附属病院で、わずか6日違いで生まれた新婚さん。妊婦健診で母親同士が知り合い、まだお腹の中にいた頃からすでに出会っていた。

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生後1カ月の頃には、1カ月検診をきっかけに赤ちゃん同士で初対面。両家はお互いの家を行き来する仲になり、2人が並んで写るホームビデオや写真も残されていた。ところが、夫の家族が父の仕事の都合で横浜へ引っ越したことなどから、1歳以降は会うこともなくなり、親同士も音信不通に。お互いの存在すら知らないまま、2人は大人になった。

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そんな2人が27年後、互いの過去をまったく知らないまま再会したきっかけは、まさかのマッチングアプリ。交際後も、自分たちが赤ちゃんの頃に出会っていたことなどまったく気づいていなかった。

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運命の記憶が動き出したのは、交際から1カ月後。夫の母が大阪から東京へ来た際、妻を彼女として紹介する食事の席が設けられた。そこで2人が6日違いで生まれ、ともに大阪生まれであることを聞いた夫の母が、「もしかしたら同じ病院かも」と冗談交じりに反応。翌日、妻が母に確認すると、生まれたのは夫と同じ市大病院だったことが判明する。

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妻が夫に「生まれた病院一緒だったよ」とLINEを送ると、夫は「まじのまじ！？！？笑」「それはデステニーすぎる」と大興奮。さらに夫が母に伝えると、「天王寺にMIOってビルがあるねんけど、それと同じ名前にしたって言ってた」「顔は覚えてる」「多聞（夫）の名前も知ってるはず」と、27年前の記憶が次々によみがえっていく。あまりの鮮明さに、スタジオでは「探偵だ！」と驚きの声が上がる。

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一方、妻の母も「生駒に住んでいた時、何回か遊びに行ったよ」「名前、多聞くん？」と、妻が名前を告げる前に思い出したというから、スタジオは大拍手。妻も「こんなんドラマでも見たことない！」と大興奮し、藤井隆も「ドラマ以上」と驚く。

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その後、2人は交際4カ月ほどで同棲を開始。交際7カ月を迎えた昨年のクリスマス、夫は横浜のホテルでプロポーズを決意する。番組では、その模様を本人出演の再現VTRで紹介。クリスマスディナーの後、夫が事前に飾り付けていたホテルの部屋へ妻を案内するが、妻はバラやツリーを見ても「このホテルサービスすごいな」とまったく気づかない。

そこで夫が見せたのは、0歳の2人がクリスマスツリーの前で並んで座っている写真。27年前に撮られた“運命の1枚”を再現する、2人にしかできないプロポーズだった。「この写真みたいに、ツリーの前でプロポーズしたかった」と伝え、「幸せにします。僕と結婚してください」と夫。妻は「はい」と受け入れ、27年の時を超えて2人はついに結ばれた。

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さらにプロポーズから5日後には、両家顔合わせを兼ねた食事会が開かれる。母親同士にとっては27年ぶりの再会。妻の母は会う前こそ「大事な思い出だったので、そのままでよかった」と複雑な思いもあったそうだが、実際には前のめりで乾杯するほど大盛り上がり！その場で夫は婚約を報告し、27年前から続いていた縁が、家族の前で結実することとなった。

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そしてスタジオには、夫妻も両親も知らされていなかったサプライズゲストが観覧席の隣に！それは、2人の出産を担当した産科医の先生だった。それまでまったく気づいていなかったものの、夫の母は、顔を見た瞬間に「お変わりなくて、すぐわかりました」と感激。先生も、番組スタッフから連絡を受けた際は「いたずら電話かと思った」と振り返りつつ、珍しい名字と名前だったため夫のことを覚えていたという。

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先生からは、航海士として家を空けることもある夫と妻へ、「離れている時でも一緒にお茶してください」と、おそろいのマグカップのプレゼントも。ラストには、2人から両親へ感謝の手紙が読まれる。妻は「ママが縁を結んでくれた多聞くんと、ずっと仲良く助け合いながら生きていきます」と伝え、夫も「市大病院で俺を生んでくれてありがとう」と母へ感謝を届ける。

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お腹の中で出会い、0歳で初対面し、1歳で離れ離れになり、27年後にマッチングアプリで再会した2人。母親たちの記憶、赤ちゃん時代の写真、そして出産を担当した先生との再会まで、偶然とは思えない出来事がいくつも重なった“デステニーすぎる”新婚物語が、笑いと驚き、そして感動の結末を迎える。

MC藤井隆・井上咲楽の『新婚さんいらっしゃい！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で、毎週日曜ひる0時55分放送。TVerでも無料見逃し配信。

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