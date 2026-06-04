161.09　エンベロープ1%上限（10日間）
160.68　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.89　現値
159.50　10日移動平均
159.42　一目均衡表・転換線
158.77　21日移動平均
158.15　一目均衡表・雲（上限）
157.90　エンベロープ1%下限（10日間）
157.88　一目均衡表・基準線
157.73　100日移動平均
156.90　一目均衡表・雲（下限）
156.85　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
155.40　200日移動平均

１５９円台半ばの１０日線がサポート。昨日は植田総裁発言に一時円買いも昨日の１０日線水準１５９．２７円を割り込まずに、すぐに戻していた。