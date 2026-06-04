テクニカルポイント ドル円 １０日線１５９円台半ば
161.09 エンベロープ1%上限（10日間）
160.68 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.89 現値
159.50 10日移動平均
159.42 一目均衡表・転換線
158.77 21日移動平均
158.15 一目均衡表・雲（上限）
157.90 エンベロープ1%下限（10日間）
157.88 一目均衡表・基準線
157.73 100日移動平均
156.90 一目均衡表・雲（下限）
156.85 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.40 200日移動平均
１５９円台半ばの１０日線がサポート。昨日は植田総裁発言に一時円買いも昨日の１０日線水準１５９．２７円を割り込まずに、すぐに戻していた。
160.68 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.89 現値
159.50 10日移動平均
159.42 一目均衡表・転換線
158.77 21日移動平均
158.15 一目均衡表・雲（上限）
157.90 エンベロープ1%下限（10日間）
157.88 一目均衡表・基準線
157.73 100日移動平均
156.90 一目均衡表・雲（下限）
156.85 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.40 200日移動平均
１５９円台半ばの１０日線がサポート。昨日は植田総裁発言に一時円買いも昨日の１０日線水準１５９．２７円を割り込まずに、すぐに戻していた。