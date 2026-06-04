テクニカルポイント ドル円 １０日線１５９円台半ば テクニカルポイント ドル円 １０日線１５９円台半ば

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161.09 エンベロープ1%上限（10日間）

160.68 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.89 現値

159.50 10日移動平均

159.42 一目均衡表・転換線

158.77 21日移動平均

158.15 一目均衡表・雲（上限）

157.90 エンベロープ1%下限（10日間）

157.88 一目均衡表・基準線

157.73 100日移動平均

156.90 一目均衡表・雲（下限）

156.85 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

155.40 200日移動平均



１５９円台半ばの１０日線がサポート。昨日は植田総裁発言に一時円買いも昨日の１０日線水準１５９．２７円を割り込まずに、すぐに戻していた。

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