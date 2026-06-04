タレントの鈴木紗理奈（４８）が４日までに自身のＳＮＳを更新。出演するドラマの撮影ショットを公開した。

インスタグラムに「７月１日より放送するドラマ【おちたらおわり】に出演します。」と報告した鈴木。「憧れのタワーマンションに潜む女たちの嫉妬と裏切り。ママ友、不倫、執着、復讐（しゅう）。一度落ちたら、もう戻れない。“オンナの幸せ”を奪い合う、タワマン・ママ友バトルという女の蜜の味が詰まりまくった作品です。女の怖いもの、見たい人は是非どうぞ！！」と紹介している。

続けて「わたしは、楠 紗都という気の強い姉御肌ではっきりと物を言う性格で、場の空気を動かす存在の役どころです。」と記し、そのイメージ通り真っ赤なジャケットにオールバックの髪形で、大人なオーラを漂わせている。

鈴木は１９７７年７月１３日、大阪府生まれ。９２年に全日本国民的美少女コンテストで演技部門賞を受賞して芸能界入り。フジ系「めちゃ×２イケてるッ！」などバラエティーやドラマでも活躍し、０３年からはレゲエアーティスト「ＭＵＮＥＨＩＲＯ」としても活動。１７年、初主演映画「キセキの葉書」の演技でマドリード国際映画祭の最優秀外国映画主演女優賞を受賞した。私生活では、ミュージシャンのＴＥＬＡ―Ｃと２００８年に結婚し、１０年に長男を出産。１３年に離婚した。