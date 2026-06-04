◆競泳 ▽日本選手権 第１日（４日、東京アクアティクスセンター）

男子５０メートルバタフライ予選が行われ、昨秋にドーピング違反で４か月間の資格停止処分を受けた日本記録保持者の２０歳、光永翔音（中大）が２３秒２８の１位で午後の決勝に進んだ。５月はオーストラリアで行われたシドニー・オープンに出場。試合後は調子が上がらなかったという。「自分の経験と知識を生かして、この２週間うまく合わせてキレを持ってきた」と振り返った。

光永を巡っては、２日に日本アンチ・ドーピング機構が昨年１１月５日から４か月間、資格停止処分を下したと発表。同９月の日本学生選手権の検査の際に、禁止物質である「ツロブテロール」が検出され、この大会の成績は全て剥奪された。

予選を終え、裁定公表後、初めて取材に応じた光永は、検査結果を伝えられた際「頭が真っ白になった。チームでインカレに全てかけてやってきている中で、自分のミスで迷惑をかけてしまった。４か月本当につらかった。自分のやるべきことを１人でやってきた」と語った。資格停止期間中は中大の部活が行われていない時間に１人でプールを使い、調整してきたという。

せきの症状を抑えるためにツロブテロールテープ（気管支拡張薬）を治療目的で医師から処方されていたという。中大は以下のように、「自身がドーピング検査の対象となる競技者であること、及び禁止物質を含む薬を処方しないでほしいことを説明しておりましたので、当該医師から何らの説明なく禁止物質を含む薬が処方することはないと信頼しておりました。ところが、本件医師は、光永選手に対し、禁止物質が含まれることを伝えることなく、禁止物質であるツロブテロールが含まれている喘息治療薬（テープ剤）を処方し、光永選手がこれを貼付したことにより検出に至りました」と説明している。

今年３月の日本選手権では同種目予選で２３秒０６の日本タイ記録をたたき出し、優勝を果たした。８月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）、９月の愛知・名古屋アジア大会の代表切符を獲得。処分されたドーピング違反は故意ではなかったとした上で、「トップ選手という自覚が当時はなかった。自分の意識の低さが招いた結果。こうやって大々的に広がったことによって、この先こういう選手が出てほしくない」と話した。光永は「今は切り替えて、その件（ドーピング）よりも８月、９月の試合を意識している。気にしてないです」と語った。