千昌夫　※2011年撮影 （C）ORICON NewS inc.

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　歌手の千昌夫（79）が3日、自身のインスタグラムを更新。「お父さんの秘書時代」とつづり、大物政治家が写った秘蔵写真を公開した。

【写真】「お父さんの秘書時代。安倍晋三元総理です」千昌夫が公開した秘蔵写真

　千は「お父さんの秘書時代。安倍晋三元総理です」と、1枚の写真を投稿。公開された写真には、男性と安倍晋三元首相が並んで笑顔を見せる姿が収められている。

　貴重な1枚にファンからは「素敵な写真の投稿に感動しました」「宝重の写真の投稿見れて嬉しいです」「素晴らしい写真ですねお宝です」「とても良かったです」などのコメントが寄せられていた。