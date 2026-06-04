ユニクロ、プラダやマルニで経験積んだデザイナーの新コレクション6・19発売 カットソー1990円〜【詳細】
ユニクロは19日より、プラダやマルニなどで経験を積んだデザイナー、フランチェスコ・リッソ氏とのコラボレーション「UNIQLO F.RISSO（ユニクロ エフ・リッソ）」を発売する。ウィメンズ7アイテム、メンズ9アイテムとなる。
【画像】スカート、シャツ、ドレス、アクセほか…ユニクロ「UNIQLO F.RISSO」（価格一覧）
Made for Dreamingをテーマに、日常からバケーションまで活躍するサマーカプセルコレクション。自由で遊び心溢れるアイテムがそろい、日々の装いに新たな発見と喜びをもたらす。構築性と柔らかさを兼ね備えたシルエット、手描きのプリント、日差しに褪せたようなカラー、日常の動きに自然と寄り添う流動的なプロポーションを組み合わせている。ひらめきの自由さと実用性のバランスを取りながら、感性と感情に導かれた、リッソ氏ならではのアプローチを体現している。
ラインナップは、ボウタイブラウスや、立体的なシルエットが魅力のワンピース、裾にフリルを配したフレアロングスカートなどオリジナルの柄を施したアイテムがそろう。上質なコットン100％を使用したブロードシャツは、ストライプから手描きのプリントまで多彩に展開。ドライカノコポロシャツやオーバーサイズTシャツなど、ジェンダーレスに取り入れやすいアイテムも充実させた。シルクスカーフやツイルキャップがさりげないアクセントを添え、日常に自然と馴染むスタイリングを提案する。
■デザイナー、フランチェスコ・リッソ氏のコメント
手に取りやすい服でありながら、大きな想像力を宿すという考えに着想を得ました。
本コレクションでは、統一感とアーティスティックな表現を掛け合わせ、実用性の中に遊び心と大胆さを織り込んでいます。
Made for Dreaming というコンセプトのもと、これらのデザインが、身にまとう人それぞれの輝きを引き立てるよう願っています。
（プロフィール）
イタリア生まれのデザイナー。フィレンツェ、ニューヨーク、ロンドンでファッションを学んだのち、プラダで約10年間にわたり、物語性とものづくりに対する緻密なアプローチを築き、豊富なデザイン経験を積んだ。
2016年から2025年までマルニのクリエイティブ・ディレクターとして、音楽、アート、文化に着想を得た大胆で独創的なビジョンをブランドに与えた。教育にも熱心で、世界有数の 美術・デザイン学校で客員講師として活動。現在はジーユーのクリエイティブ・ディレクターを務める。
■ファーストリテイリング・グループ上席執行役員・勝田幸宏氏、コメント
2022年にリッソ氏と協業した際の服を、今もなお世界各地で日常的に着こなしていただいている姿を目にするたびに、服を通じて日々の生活にささやかな楽しさをもたらすことの大切さを改めて実感しています。
また、4年ぶりとなる今回のカプセルコレクションをお届けできることを、大変嬉しく思います。
リッソ氏ならではのプリントやカラー、やわらかなシルエットを通して、軽やかで自由なムードを感じていただき、日々の装いをより楽しく豊かなものにしていただければ幸いです。
【画像】スカート、シャツ、ドレス、アクセほか…ユニクロ「UNIQLO F.RISSO」（価格一覧）
Made for Dreamingをテーマに、日常からバケーションまで活躍するサマーカプセルコレクション。自由で遊び心溢れるアイテムがそろい、日々の装いに新たな発見と喜びをもたらす。構築性と柔らかさを兼ね備えたシルエット、手描きのプリント、日差しに褪せたようなカラー、日常の動きに自然と寄り添う流動的なプロポーションを組み合わせている。ひらめきの自由さと実用性のバランスを取りながら、感性と感情に導かれた、リッソ氏ならではのアプローチを体現している。
■デザイナー、フランチェスコ・リッソ氏のコメント
手に取りやすい服でありながら、大きな想像力を宿すという考えに着想を得ました。
本コレクションでは、統一感とアーティスティックな表現を掛け合わせ、実用性の中に遊び心と大胆さを織り込んでいます。
Made for Dreaming というコンセプトのもと、これらのデザインが、身にまとう人それぞれの輝きを引き立てるよう願っています。
（プロフィール）
イタリア生まれのデザイナー。フィレンツェ、ニューヨーク、ロンドンでファッションを学んだのち、プラダで約10年間にわたり、物語性とものづくりに対する緻密なアプローチを築き、豊富なデザイン経験を積んだ。
2016年から2025年までマルニのクリエイティブ・ディレクターとして、音楽、アート、文化に着想を得た大胆で独創的なビジョンをブランドに与えた。教育にも熱心で、世界有数の 美術・デザイン学校で客員講師として活動。現在はジーユーのクリエイティブ・ディレクターを務める。
■ファーストリテイリング・グループ上席執行役員・勝田幸宏氏、コメント
2022年にリッソ氏と協業した際の服を、今もなお世界各地で日常的に着こなしていただいている姿を目にするたびに、服を通じて日々の生活にささやかな楽しさをもたらすことの大切さを改めて実感しています。
また、4年ぶりとなる今回のカプセルコレクションをお届けできることを、大変嬉しく思います。
リッソ氏ならではのプリントやカラー、やわらかなシルエットを通して、軽やかで自由なムードを感じていただき、日々の装いをより楽しく豊かなものにしていただければ幸いです。