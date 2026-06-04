安藤優子、台風6号で外出断念も自宅で“みっちり筋トレ”で称賛の嵐 背景に映る自宅内部にも驚く声「すごい本棚」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が3日、自身のインスタグラムを更新。台風6号の影響で自宅でトレーニングに励む様子を公開し反響を呼んでいる。
【動画】映り込む“すごい本棚”に反響！台風6号で外出断念も自宅で“みっちり筋トレ”する安藤優子
安藤は「みなさんのお住まいの地域､台風6号の被害は大丈夫でしたか？」とファンを気遣いながら、「本日はもともとトレーニングの予定でしたが､家を出たくなかったので、たまたま近所で別のセッションをしていた星崎トレーナーが来て､みっちり（笑）鍛えてくれました」と報告した。
投稿では、自宅の一室でトレーニングに取り組む様子を公開。ヨガマットの上でストレッチやバランストレーニングを行う安藤のそばには、愛犬・タンちゃんの姿も。安藤は「タンちゃんもお付き合い（笑）」とつづり、トレーニングを見守る愛らしい様子を紹介している。
また、投稿からは本棚が並ぶ自宅の一角も垣間見え、上から下まで大量の本が収納された大きな本棚がある落ち着いた空間でトレーニングに励む様子が印象的だ。
この投稿にファンからは「バランス感覚すごい」「安藤さん、凄いわ」「なんなくこなす安藤さんさすがです」「すごい本棚」「スタイルの良さはこんな努力があるんですね〜」などの声が寄せられている。
【動画】映り込む“すごい本棚”に反響！台風6号で外出断念も自宅で“みっちり筋トレ”する安藤優子
安藤は「みなさんのお住まいの地域､台風6号の被害は大丈夫でしたか？」とファンを気遣いながら、「本日はもともとトレーニングの予定でしたが､家を出たくなかったので、たまたま近所で別のセッションをしていた星崎トレーナーが来て､みっちり（笑）鍛えてくれました」と報告した。
また、投稿からは本棚が並ぶ自宅の一角も垣間見え、上から下まで大量の本が収納された大きな本棚がある落ち着いた空間でトレーニングに励む様子が印象的だ。
この投稿にファンからは「バランス感覚すごい」「安藤さん、凄いわ」「なんなくこなす安藤さんさすがです」「すごい本棚」「スタイルの良さはこんな努力があるんですね〜」などの声が寄せられている。