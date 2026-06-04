プロゴルファーの金田久美子（36＝スタンレー電気）が4日までに自身のインスタグラムを更新。後輩“おまんじゅうちゃん”とのデート写真を公開した。

「おまんじゅうちゃんとデート ずっと楽しくて美味しかった日」とつづり、後輩プロゴルファーの都玲華（22＝大東建託）と、伝統と革新がとけ合う進化系スイーツ「Neo かき氷」で知られる東京・銀座の金田屋氷菓店などで巡ったショットをアップ。

ハッシュタグで「気持ちはめちゃくちゃ同い年だけど14個下の妹まんじゅう」「顔が丸いのでおまんじゅうちゃんってあだ名にしました」「本人もしっくりきているはず」「都玲華」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「キンクミとミヤコレの2人が上位争いするような、女子プロツアーを期待してます」「お二人とも素敵です」「最高の組み合わせじゃねーか」「めっちゃ似てるよな 2人ともべっぴん」「素敵な2人ですな」などの声が寄せられている。

金田は、昨季はメルセデス・ランキング96位でシード復活はならなかったが、QTファイナルを26位で通過し、今季前半戦(第1回リランキングまで)の出場権を獲得。

今季は、国内開幕戦のダイキン・オーキッド・レディースで9位タイ、2戦目のVポイント×SMBCレディースで14位タイに入るなど、ここまで11試合に出場し7試合で予選を通過している。メルセデス・ランキングは現在48位、暫定リランキングは15位。