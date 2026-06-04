7月2日より読売テレビ・日本テレビ系で放送がスタートするドラマ『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』でW主演を務める田中麗奈と古川雄大、共演の前田公輝、尾崎匠海（INI）がクランクインを迎えた。

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本作は、完全オリジナルの夫婦心理サスペンス。行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する狂愛妻と、妻の束縛から逃れたいと願う夫。妻の“謎の死“をきっかけに、完璧だったはずの日常が崩れ、夫が妻の死の真相に迫る中で、知られざる妻の嘘や裏の顔が次々と明らかになっていく。

脚本を手がけるのは、『肝臓を奪われた妻』（日本テレビ系）の遠山絵梨香。演出は、映画『おいしくて泣くとき』の横尾初喜、『オクトー ～感情捜査官・心野朱梨～』（読売テレビ・日本テレビ系）の林雅貴、『あなたの恋人、強奪します。』（ABCテレビ・テレビ朝日）の松粼亮磨が務める。

個人事務所の社長で、「全ては夫のため……」と、夫の仕事や日常を常に監視している狂愛妻・坂井麻衣子を田中、人気実力を兼ね備えたフリーアナウンサーで、妻の行き過ぎた束縛に思い悩む、麻衣子の夫・坂井優一役を古川がそれぞれ演じる。

田中と古川のクランクインの場となったのは、坂井家にて、坂井麻衣子（田中麗奈）と坂井優一（古川雄大）が一緒に婚姻届けを記入するという、幸せ絶頂のシーン。先んじてクランクインを迎えた2人は、笑顔で挨拶し、大きな拍手に包まれた。

また、前田と尾崎もそれぞれ無事にクランクインを迎え、スタッフから大きな拍手が沸き起こる中、前田は演じるフリーの記者・加藤悟がとある人物の行動を監視するシーンから、尾崎は演じるY&Mプロダクション所属のタレント・岩崎愁斗がレギュラー出演している番組の収録が終わり、他の出演者と話すシーンからそれぞれ撮影をスタートさせた。

田中、古川、前田、尾崎からはクランクインコメントも到着した。

コメント田中麗奈（坂井麻衣子役）クランクインを迎え、ドキドキしています。サスペンスなので撮影はスリルもありますが、楽しい初日を迎えさせていただきました。今のところ順調だと思います！ 謎解きの要素もあり、サスペンスならではのシーンも多いですが頑張っていきます。楽しみにしていてください！！

古川雄大（坂井優一役）2人で笑い合うという幸せの絶頂のシーンからスタートできたのが、嬉しいです。ここからドロドロになっていくので……、この幸せをかみしめながら、初めのシーンを演じさせていただきました。これから素晴らしい方々と共演できるのも、楽しみです。

前田公輝（加藤悟役）台詞が少ないシーンからのスタートでしたが、そんな中で、演じる加藤という人物がすっと自分の中に落ちてきた感覚があり、ここから加藤としてどう生きていけるのか、とても楽しみです。独特な役柄ではありますが、楽しみながら皆さんにお届けできるように頑張ります。楽しみにしていてください！

尾崎匠海（INI）（岩崎愁斗役）最初から監督と話し合いながら、役を作り込んでいけたので、演じる岩崎がどういう人間かを掘り下げることができた初日でした。初日の撮影が制服というところが激熱です（笑） まだ撮影が始まったばかりで、皆さん心に余裕がありますが、しんどくなってきたときには自分が笑顔でいようと思います！（文＝リアルサウンド編集部）