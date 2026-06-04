読売テレビ・日本テレビ系で放送中のドラマ『君が死刑になる前に』で主演を務める加藤清史郎をはじめ、鈴木仁、与田祐希、唐田えりかがクランクアップを迎えた。

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本作は、現在と過去を舞台に、教師連続殺害事件の真相を追う青年たちの姿を描いた完全オリジナルのサスペンス。脚本は『でっちあげ～殺人教師と呼ばれた男』の森ハヤシ、『いつか、無重力の宙で』（NHK総合）の武田雄樹が担当し、監督は『東京サラダボウル』（NHK総合）の川井隼人、『刑事7人』（テレビ朝日系）の宗野賢一、『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）の澤由樹が務めた。

世間を震撼させた「教師連続殺害事件」。その犯人、大隈汐梨（唐田えりか）の死刑が執行された。時を同じくして、琥太郎（加藤清史郎）、隼人（鈴木仁）、凛（与田祐希）の3人が7年前にタイムスリップする。琥太郎は、指名手配を受け逃亡中の汐梨と出会い彼女から無実の訴えを聞いて、真相を追うことにする。

第9話では、汐梨が琥太郎へ、一連の事件の犯人が凪音（伊礼姫奈）だと告白する。しかし、全てを明かしながら、汐梨は「私がやりました」と警察に自ら申し出て、全ての罪を被ることとなり幕を閉じた。そして、いよいよ放送を迎える最終話では、琥太郎は「汐梨さんをこのまま犯人にはさせない」と決意し、刑事・伊藤（内博貴）へ汐梨の無実を証明しようと必死に訴える。しかし、物語は誰も予想できない結末へ突き進む。

物語がクライマックスを迎える中、クランクアップを迎えた撮影現場からキャストコメントが到着した。

初めての主演を務めた加藤は「スタッフの皆さんの作品に向き合い続けようとする姿勢と、そして騒がしいぐらいにぎやかな共演者たちのおかげで、僕はようやく今日をむかえることが出来ました！」と感謝の思いを述べた。

琥太郎とともに2つの時代を行き来しながら事件の真相を追ってきた鈴木は「サスペンス作品で、火事があって、タイムスリップがあって…。相当大変だったと思いますが、皆さんとそれを乗り越えられたことが嬉しいです！」と語り、与田も「私たちが休んでいる間も多くの準備がある中で優しくして下さったスタッフの皆さんや、楽しくおしゃべりしてくれたキャストの皆さん、関わってくれた全員のおかげです！」とチームの結束力を振り返った。

さらに、初めてのサスペンス作品出演となった唐田は、「難しい役どころでしたけれど、すごくやりがいのある魅力的なキャラクターでした！」と思いを語った。

なお、最終回放送終了後からは結末の少し先が描かれるHuluオリジナルストーリーが配信されることも決定した。

クランクアップコメント加藤清史郎クランクインする前に思い描いていた主演俳優像とは程遠くて、自分の未熟さみたいなものをすごく痛感した2か月だったと思っています。そんな中でも日々が過ぎていく中で、スタッフの皆さんの作品に向き合い続けようとする姿勢と、そして騒がしいぐらいにぎやかな共演者たちのおかげで、僕はようやく今日をむかえることが出来ました！ お疲れ様でした！

鈴木仁サスペンスで、火事があって、タイムスリップがあって...。相当大変だったと思いますが、皆さんとそれを乗り越えられたことが嬉しいですし、そんな中で毎日いろいろな笑顔がある現場でした！ たくさん学びのある現場でした！ ありがとうございました！

与田祐希雨の日も、風の日も、雪の日も、朝も、昼も、晩も。皆様本当にお疲れ様でした！ いっぱい喋って、いっぱい笑って、楽しかった思い出がたくさんあります。私たちが休んでいる間も多くの準備がある中で優しくして下さったスタッフの皆さんや、楽しくおしゃべりしてくれたキャストの皆さん、関わってくれた全員のおかげです。ありがとうございました！

唐田えりか難しい役どころでしたけれど、すごくやりがいのある魅力的なキャラクターでした!どのような感じになるか分からない部分もあって、でも、その分からなさも楽しめて。色々なことにチャレンジできて、本当に楽しかったです！（文＝リアルサウンド編集部）