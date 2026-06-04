きのう（3日）夕方、岡山市北区の商業施設で10代の女性のスカート内を盗撮した疑いで、岡山大学の教授の男（62）が現行犯逮捕されました。

【写真を見る】岡山大学教授 文学部長を現行犯逮捕 盗撮疑い…スカート内にカメラ機能付き携帯電話機を差し入れ撮影か

10代の女性の後ろから近づき撮影か

性的姿態等撮影の容疑で現行犯逮捕されたのは、岡山大学の教授で文学部長（62）です。



警察によりますと、男は、きのう午後5時ごろ、岡山市北区の商業施設で10代の女性の後ろから近づき、スカート内にカメラ機能付き携帯電話機を差し入れ、盗撮した疑いがもたれています。

商業施設の警備員が、男が盗撮をしているところを目撃し、身柄を確保。通報を受け駆け付けた警察官が警備員から事情を聴くなどして、男を現行犯逮捕したものです。

自分の欲求を満たすために盗撮した

警察の調べに対し、男は「自分の欲求を満たすために盗撮した。女性の足を撮影したかった」などと供述しているということです。



教授の逮捕を受け、岡山大学は「心よりお詫び申し上げます。詳細を把握のうえ厳正に対処してまいります」などとコメントしています。



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