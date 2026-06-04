今年４月、山形県酒田市で物置小屋に放火したとして逮捕された２３歳の男が、火をつけた後、現場で火災の様子を伺っていたことがわかりました。

【写真を見る】火をつけたあと現場の様子を見ていた…酒田市で放火疑いの男(23)起訴 付近の連続不審火との関連についても調べ進む（山形）

男はきのう起訴されています。

非現住建造物等放火の罪できのう起訴されたのは、住所不定・無職の男（２３）です。

起訴状などによりますと、男は今年４月６日の午後９時ごろ、酒田市東泉町２丁目で、８９歳の男性の家の物置小屋に火をつけて棚板を焼いたなどとされています。

男は逮捕時、同じ町内に住んでいて、犯行を認めていました。

■現場で火災の様子を見ていた… ほかの不審火への関与は

また、関係者への取材で、男は物置小屋に火をつけたあと、現場で火災の様子をうかがっていたことがわかりました。

酒田市東泉町の付近では今年３月末から４月上旬にかけて放火とみられる不審火が連続して５件発生しています。

男は今回、このうちの１件に関わったとして起訴されました。

検察や警察は、男の犯行動機や付近で相次いだ不審火との関連も含め調べを進めています。