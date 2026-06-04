開催迫るW杯、米大手メディアが序列発表！日本は対戦国の１つ下で、開催国の１つ上。アジア２番手の韓国は30位、１位は「奇妙なチーム」
北中米ワールドカップの開幕まであと１週間。全48か国が26人のメンバーを発表し、臨戦態勢に入るなか、アメリカの大手スポーツメディア『ESPN』が出場国の序列を発表した。
８大会連続８度目のW杯に臨む日本は21位で、グループステージでの対戦国スウェーデンの１つ下で、開催国アメリカの１つ上という位置になった。オランダは８位、チュニジアは39位で、F組では３番手だ。
全体のトップ５は、１位から順にフランス、スペイン、イングランド、ポルトガル、ドイツ。前々回優勝、前回準優勝で今回も優勝候補筆頭のフランスに関しては、次のような説明がなされている。
「これは奇妙なチームになりそうだ。彼らは全くプレスをかけない。2024年以来、相手にこれほど高いパス成功率を許しているのは、スコットランドとスイスだけだ。しかし、どういうわけか、１試合あたりの被シュート数はわずか８本程度で、自分たちは18本以上を放っている。おそらく、ウスマンヌ・デンベレ、キリアン・エムバペ、マイケル・オリーセという３人がいるだけで、フランスに攻め込むことを躊躇してしまうのだろう」
そのほか、日本が最上位のアジア勢は、韓国が30位、オーストラリアが32位、ウズベキスタンが34位、イランが35位、ヨルダンが40位、イラクが42位、サウジアラビアが44位、カタールが48位となった。
『ESPN』が発表した、北中米ワールドカップ出場国ランキングのトップ20は以下の通り。
１位 フランス
２位 スペイン
３位 イングランド
４位 ポルトガル
５位 ドイツ
６位 ブラジル
７位 アルゼンチン
８位 オランダ
９位 ノルウェー
10位 トルコ
11位 セネガル
12位 ベルギー
13位 ウルグアイ
14位 モロッコ
15位 エクアドル
16位 クロアチア
17位 コートジボワール
18位 コロンビア
19位 スイス
20位 スウェーデン
21位 日本
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
８大会連続８度目のW杯に臨む日本は21位で、グループステージでの対戦国スウェーデンの１つ下で、開催国アメリカの１つ上という位置になった。オランダは８位、チュニジアは39位で、F組では３番手だ。
「これは奇妙なチームになりそうだ。彼らは全くプレスをかけない。2024年以来、相手にこれほど高いパス成功率を許しているのは、スコットランドとスイスだけだ。しかし、どういうわけか、１試合あたりの被シュート数はわずか８本程度で、自分たちは18本以上を放っている。おそらく、ウスマンヌ・デンベレ、キリアン・エムバペ、マイケル・オリーセという３人がいるだけで、フランスに攻め込むことを躊躇してしまうのだろう」
そのほか、日本が最上位のアジア勢は、韓国が30位、オーストラリアが32位、ウズベキスタンが34位、イランが35位、ヨルダンが40位、イラクが42位、サウジアラビアが44位、カタールが48位となった。
『ESPN』が発表した、北中米ワールドカップ出場国ランキングのトップ20は以下の通り。
１位 フランス
２位 スペイン
３位 イングランド
４位 ポルトガル
５位 ドイツ
６位 ブラジル
７位 アルゼンチン
８位 オランダ
９位 ノルウェー
10位 トルコ
11位 セネガル
12位 ベルギー
13位 ウルグアイ
14位 モロッコ
15位 エクアドル
16位 クロアチア
17位 コートジボワール
18位 コロンビア
19位 スイス
20位 スウェーデン
21位 日本
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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