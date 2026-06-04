7月19日は最強開運日！　HASHIBAMI、天然石ミニウォレットの限定カスタムオーダー会を開催

コレクトが展開するレディース向け服飾雑貨ブランド「HASHIBAMI（ハシバミ）」は6月1日〜6月25日の期間限定で、ブランドで人気を集める「天然石ミニウォレット」のオンラインカスタムオーダー会を、公式オンラインストア「コレクトオンラインストア」にて開催しています。

■最強開運日に自分だけの“お守り財布”を！

願いも、色も、天然石も。“好き”を選んでつくる特別なウォレット

同企画では、9色のウォレット本体カラーと17種類の天然石パーツから好きな組み合わせを選択可能。自分だけの“お守り財布”をオーダーできます。

また、配送は“天赦日・一粒万倍日・大安”が重なる2026年7月19日の最強開運日に合わせ、7月中旬頃を予定。新しい財布を使い始めるタイミングとしてもおすすめの企画です。

■7月19日は、財布の新調にもおすすめの“最強開運日”

2026年7月19日は、「天赦日」「一粒万倍日」「大安」の3つが重なる特別な吉日。

“新しいことを始めるのに良い日”として知られる天赦日、“わずかなものが大きく実る”とされる一粒万倍日、そして縁起の良い大安が重なることから、財布の新調にもおすすめの日として注目されています。

HASHIBAMIでは、そんな特別な日に向けて、自分らしいカラーや天然石を選べるオンラインカスタムオーダー会を開催します。

■9色のカラー×17種類の天然石から、自分だけの組み合わせを

今回のカスタムオーダー会では、ウォレット本体9色、天然石17種類の中から好きな組み合わせを選べます。

カラーや天然石の意味で選んだり、推しカラー感覚で選んだりと、自分だけの“お守り財布”として楽しめます。

▶︎カスタムオーダー商品ページ：https://shop-correct.com/collections/custom2026

■気分やスタイルに合わせて選べる、9色のウォレットカラー

シンプルなブラックから、やわらかなペールカラー、コーディネートのアクセントになるメタリックカラーまで。毎日の気分やファッションに合わせて選べる、全9色を用意しました。

＜本体カラー ラインナップ（全9色）＞

左上から

・ストロベリー

・ライトラベンダー

・チェリー

・エクリュ

・ペールイエロー

・ペールブルー

・オパールグリーン

・シルバー

・ブラック

■願いや気分に合わせて選べる、個性豊かな天然石

恋愛運や仕事運、癒しや前向きな気持ちなど、それぞれ異なる意味を持つ天然石。色や石言葉など、好きな基準で選べます。

＜天然石 ラインナップ（一部紹介）＞

・ ダルメシアンジャスパー ：自分自身を見つめ直す機会を与え、夢や目標へと誘う石。

・ ゼブラジャスパー：心理的抑圧を解消し、潜在能力を引き出す石。

・ レインボーフローライト：発想力を高め、自由な感性を引き出す“天才の石”。

・ ボツワナアゲート：不安やストレスを和らげ、安心感と心の安定をもたらす癒しの石。

・ オパール風ガラス：内面の魅力や感性を引き出し、前向きで明るい気持ちへと導いてくれる石。

そのほかにも、全17種類の天然石・模造石から選べます。

※詳細はカスタムオーダー商品ページにて確認できます。

■おすすめの組み合わせ

天然石の意味やカラーの組み合わせによって、異なる雰囲気を楽しめるのもカスタムオーダーならでは。気分や願いに合わせて、自分だけの組み合わせを選べます。

・ブラック × ゴールデンタイガーアイ

シックなブラックに存在感のあるゴールデンタイガーアイを合わせた、洗練された印象の組み合わせ。

スタイリングを選ばず取り入れやすく、モードな雰囲気を楽しめます。

・ストロベリー × アベンチュリン

やわらかなピンクカラーにペールグリーンのアベンチュリンを合わせた、やさしく柔らかな印象の組み合わせ。ほんのり甘さのあるカラーリングが、毎日の気分にそっと寄り添います。

・チェリー × ボツワナアゲート

深みのあるチェリーカラーに、ナチュラルな縞模様が美しいボツワナアゲートを合わせた上品な組み合わせ。落ち着きのあるカラーと天然石の表情が、大人らしいやわらかさを演出します。

・ペールブルー × エンジェライト

透明感のあるペールブルーに、やさしい青色のエンジェライトを合わせた、穏やかでやさしい印象の組み合わせ。“癒しの石”ともいわれるエンジェライトが、毎日にそっと寄り添うようなお守り感を演出します。

“天赦日・一粒万倍日・大安”が重なる特別な日に向けて、自分の気分や願いに寄り添うカラーや天然石を選ぶ時間。

ファッションとしての楽しさと、お守りのような存在感を兼ね備えたHASHIBAMIの天然石ミニウォレットから、毎日にそっと寄り添う“自分だけの一点”を見つけてみてくださいね。

■開催概要

・「天然石ミニウォレット オンラインカスタムオーダー会」

開催期間：2026年6月1日〜6月25日

配送予定：2026年7月中旬頃

販売場所：公式オンラインストア（コレクトオンラインストア）

▶︎カスタムオーダー商品ページ：https://shop-correct.com/collections/custom2026

販売価格：15,400円

カスタム内容： 本体カラー9色／天然石17種類より自由に選択可能

（エボル）