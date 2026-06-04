株価指数先物【昼】 半導体やAI関連株への利益確定でリバランスの動き 株価指数先物【昼】 半導体やAI関連株への利益確定でリバランスの動き

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日経225先物は11時30分時点、前日比1400円安の6万7160円（-2.04％）前後で推移。寄り付きは6万7650円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万8240円）を大きく下回る形で、売りが先行して始まった。現物の寄り付き時に6万7910円まで下げ幅を縮めたが、その後は再び下へのバイアスが強まり、終盤にかけて6万6950円まで下落幅を広げた。



米国の時間外取引でブロードコム が急落したことが、半導体やAI関連株への利益確定に向かわせたようだ。アドバンテスト<6857>[東証P]や東京エレクトロン<8035>[東証P]はプラス圏をキープして推移しているものの、一方でソフトバンクグループ<9984>[東証P]が10％を超える下落となり、日経平均株価を1社で700円近く押し下げている。日経225先物はボリンジャーバンドの+2σ（6万8450円）に上値を抑えられる形での調整となっており、+1σ（6万5830円）が意識されてきそうだが、6万7000円辺りでの底堅さを見極めることになろう。



NT倍率は先物中心限月で17.02倍（3日は17.13倍）に低下した。一時17.15倍に切り上がる場面もみられたが、上向きで推移する+2σ（17.15倍）に上値を抑えられる形で、リバランスの動きになった。



株探ニュース