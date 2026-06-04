　4日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1330円安の6万7210円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万7101.83円に対しては108.17円高。出来高は2万3563枚となっている。

　TOPIX先物期近は3945ポイントと前日比62ポイント安、現物終値比4.78ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 67210　　　　 -1330　　　 23563
日経225mini 　　　　　　 67210　　　　 -1335　　　418128
TOPIX先物 　　　　　　　　3945　　　　　 -62　　　 35638
JPX日経400先物　　　　　 35815　　　　　-620　　　　1466
グロース指数先物　　　　　 745　　　　　 -16　　　　2564
東証REIT指数先物　　　　1762.5　　　　 -11.5　　　　 180

株探ニュース