日経225先物：4日正午＝1330円安、6万7210円
4日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1330円安の6万7210円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万7101.83円に対しては108.17円高。出来高は2万3563枚となっている。
TOPIX先物期近は3945ポイントと前日比62ポイント安、現物終値比4.78ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67210 -1330 23563
日経225mini 67210 -1335 418128
TOPIX先物 3945 -62 35638
JPX日経400先物 35815 -620 1466
グロース指数先物 745 -16 2564
東証REIT指数先物 1762.5 -11.5 180
株探ニュース
TOPIX先物期近は3945ポイントと前日比62ポイント安、現物終値比4.78ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67210 -1330 23563
日経225mini 67210 -1335 418128
TOPIX先物 3945 -62 35638
JPX日経400先物 35815 -620 1466
グロース指数先物 745 -16 2564
東証REIT指数先物 1762.5 -11.5 180
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