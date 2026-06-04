トレードの可能性が急速に高まっているタイガースのタリク・スクーバル投手を巡り、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が言及した。「我々には（トレードを）実現できるだけの有望株が揃っている」と発言。米紙『USA TODAY』のボブ・ナイチンゲール記者が3日（日本時間4日）に伝えた。

■「みんな大騒ぎするだろう」

ドジャースはスクーバル獲得に動くのか。ナイチンゲール記者のインタビューに応じたロバーツ監督は「みんな大騒ぎするだろうけど、我々にはトレードを実現できるだけの有望株が揃っている。タイガースとそういうトレードができるチームのひとつが、我々なんだ」と話した。

ドジャースは現在、ナ・リーグ西地区で首位を独走。しかし、ブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手というエース格、さらに守護神エドウィン・ディアス投手も負傷者リスト（IL）入りしている。

そのため、同記者は「負傷者に対応する中、層の厚いマイナー組織を持つドジャースなら、８月のトレード期限を前にスクーバル獲得に動くことも可能だろう。ドジャースがさらなる戦力を加える可能性を否定してはいけない」と伝えた。

そして、「ドジャースはデトロイトを説得するための選択肢に事欠かない」と記し、ホセ・デパウラ外野手、ザイア・ホープ外野手、エドゥアルド・キンテロ外野手ら若手有望株を交換要員に挙げた。

■「なぜいつも脅威になるのか」

また、『USA TODAY』の報道を受けて、米複数メディアも反応。『heavy』は、「ロバーツ監督がスクーバル獲得の憶測を否定せず」と指摘。「トレード交渉が活発に行われているとは明言しなかったものの、彼の発言は、スーパースターがトレード市場に出た場合、なぜドジャースがいつも脅威となるのかを浮き彫りにした」と記した。

2年連続でサイ・ヤング賞を受賞しているスクーバルは、今オフにフリーエージェント（FA）となる。タイガースには引き留めるだけの財力はなく、FA市場に出ることは確実。そのため、チームとしては何の見返りもなく去られるよりは、トレードに出して他球団の若手有望株や実力者を獲得する方向に傾いているとされている。

ナイチンゲール記者によると、ロバーツ監督の発言は軽口に近いものだったようだが、移籍先の大本命に挙げられているドジャース指揮官のコメントは、大きな波紋を呼びそうだ。