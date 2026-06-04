舞台『キングダムII-継承-』総勢38人オールキャスト解禁 山本千尋＆小関裕太ら豪華キャストで熱狂と感動を巻き起こす
俳優・三浦宏規＆高野洸がWキャスト主演・信役を務める、舞台『キングダムII-継承-』のオールキャスト総勢38人が解禁された。蒙武・カイネ・尾到・アンサンブルキャスト陣、そして舞台第1作えい政役キャストの小関裕太の声での出演が決定した。
【写真多数】洗練されたアクション…山本千尋ら、豪華キャストビジュアル解禁
本作は、『週刊ヤングジャンプ』（集英社）で連載20周年を迎える原泰久氏による人気漫画が原作。時は紀元前。苛烈な戦乱の中にある中国・春秋戦国時代を生きる戦災孤児の少年・信と、その玉座を追われ、のちの始皇帝となる若き秦王・えい政という2人の少年が時代の荒波にもまれながらも、友との約束のために、そして己の夢のために史上初の中華統一を目指すストーリー。2019年から山崎賢人（※崎＝たつさき）主演で実写映画が公開され、今年7月には5作目となる映画『キングダム 魂の決戦』が公開される。舞台第1弾は、23年2月に帝国劇場で上演され、本舞台は第2弾となる。
中華に名を轟かせる秦軍の大将軍・王騎が、戦いの中で壮絶な死を遂げる物語を描いた第2弾は、各界の第一線で活躍する実力派からフレッシュな俳優陣までが集結し、さらにパワーアップ。解禁されたキャストは総勢38人。中華最強とも自負する屈強な秦国の武人・蒙武役を、現代劇から時代劇まで幅広い活躍を続ける渡辺大（東京・大阪公演のみ）と、初演では亜門役を務めた元空手日本代表・飯作雄太郎（大阪・福岡公演のみ）が担当。河了貂の前に現れる謎の剣士・カイネ役には、舞台『千と千尋の神隠し』で千尋役のアンダースタディを務めるなど、グローバルな評価を得る森莉那、そして飛信隊の中心的な存在の尾到役に、篠崎大悟の出演が決定した。
さらに、2023年に帝劇で上演した舞台『キングダム』第1作で、エイ政・漂役を演じた、小関裕太＆牧島輝が声の出演でエイ政役を演じることに。王騎役は、山口祐一郎が初演に続いてその最期を演じる。
今年4月には、羌カイ（※かい＝やまいだれに鬼）役を、世界ジュニア中国武術選手権大会で優勝経験を持つ山本千尋が演じることが発表され話題に。山本は、10年前に『キングダム』連載10周年記念動画に羌カイ役で出演し、22年の映画『キングダム2 遥かなる大地へ』では羌象（きょうしょう）役を演じた。本舞台で、羌カイ役となりカムバックを果たす山本は、オファーを受けた際、「自分以外の人が舞台で羌カイを演じているのは見たくない」という思いを経て承諾したことを明かしていた。
王騎の因縁の相手であり、“武神”とよばれる謎多き武将・ホウ煖役には、ミュージカル界で目覚ましい活躍を見せ、映画『ブルーロック』で馬狼照英役での出演が決まっている東啓介と、数々の舞台で圧倒的な存在感を放つ章平のWキャストで挑む。山民族の末裔・河了貂役は、2026年後期NHK連続テレビ小説『ブラッサム』への出演も話題となった華優希が2023年の初演に引き続き担当。信と同じ村で育った百姓で、戦場で再会し共に戦う尾平役には、元木聖也が初演と異なる新たな役どころで登場し、河了貂の兄弟子となる蒙毅役は、竹内將人が演じる。
そのほか、蚩尤の一族・羌象役には、清水葉月が、秦国六代将軍の1人、・摎役は、大塚千弘が務める。そして、王騎軍の副官、騰役には、石川禅が決定。山口＆石川、日本ミュージカル界の最前線で共演を重ねてきた最強コンビが、本作で新たな魅力を放つ。
舞台『キングダムII-継承-』は、8月〜9月に東京建物Brillia HALL、9月に大阪・新歌舞伎座、10月に福岡・博多座にて上演される。
【キャスト一覧】
信 三浦宏規／高野洸
羌カイ 山本千尋
ホウ煖 東啓介／章平
河了貂 華優希
尾平 元木聖也
蒙毅 竹内將人
羌象 清水葉月
蒙武 渡辺大※東京・大阪公演のみ／
飯作雄太郎※大阪・福岡公演のみ
摎 大塚千弘
騰 石川 禅
王騎 山口祐一郎
エイ政（声） 小関裕太／牧島輝
カイネ 森莉那
尾到 篠崎大悟
飯作雄太郎 内海一弥 奥脇大樹 鹿糠友和 木村和磨 粂川暁典 佐々木駿也 佐藤義夫 寒川祥吾 竹廣隼人 兆平 東川泰千 ドルジ勇大 中内天摩 長嶋拓也 中野高志 中村音心 藤田晴 本多剛幸 湊竜也 森山大志
【写真多数】洗練されたアクション…山本千尋ら、豪華キャストビジュアル解禁
本作は、『週刊ヤングジャンプ』（集英社）で連載20周年を迎える原泰久氏による人気漫画が原作。時は紀元前。苛烈な戦乱の中にある中国・春秋戦国時代を生きる戦災孤児の少年・信と、その玉座を追われ、のちの始皇帝となる若き秦王・えい政という2人の少年が時代の荒波にもまれながらも、友との約束のために、そして己の夢のために史上初の中華統一を目指すストーリー。2019年から山崎賢人（※崎＝たつさき）主演で実写映画が公開され、今年7月には5作目となる映画『キングダム 魂の決戦』が公開される。舞台第1弾は、23年2月に帝国劇場で上演され、本舞台は第2弾となる。
さらに、2023年に帝劇で上演した舞台『キングダム』第1作で、エイ政・漂役を演じた、小関裕太＆牧島輝が声の出演でエイ政役を演じることに。王騎役は、山口祐一郎が初演に続いてその最期を演じる。
今年4月には、羌カイ（※かい＝やまいだれに鬼）役を、世界ジュニア中国武術選手権大会で優勝経験を持つ山本千尋が演じることが発表され話題に。山本は、10年前に『キングダム』連載10周年記念動画に羌カイ役で出演し、22年の映画『キングダム2 遥かなる大地へ』では羌象（きょうしょう）役を演じた。本舞台で、羌カイ役となりカムバックを果たす山本は、オファーを受けた際、「自分以外の人が舞台で羌カイを演じているのは見たくない」という思いを経て承諾したことを明かしていた。
王騎の因縁の相手であり、“武神”とよばれる謎多き武将・ホウ煖役には、ミュージカル界で目覚ましい活躍を見せ、映画『ブルーロック』で馬狼照英役での出演が決まっている東啓介と、数々の舞台で圧倒的な存在感を放つ章平のWキャストで挑む。山民族の末裔・河了貂役は、2026年後期NHK連続テレビ小説『ブラッサム』への出演も話題となった華優希が2023年の初演に引き続き担当。信と同じ村で育った百姓で、戦場で再会し共に戦う尾平役には、元木聖也が初演と異なる新たな役どころで登場し、河了貂の兄弟子となる蒙毅役は、竹内將人が演じる。
そのほか、蚩尤の一族・羌象役には、清水葉月が、秦国六代将軍の1人、・摎役は、大塚千弘が務める。そして、王騎軍の副官、騰役には、石川禅が決定。山口＆石川、日本ミュージカル界の最前線で共演を重ねてきた最強コンビが、本作で新たな魅力を放つ。
舞台『キングダムII-継承-』は、8月〜9月に東京建物Brillia HALL、9月に大阪・新歌舞伎座、10月に福岡・博多座にて上演される。
【キャスト一覧】
信 三浦宏規／高野洸
羌カイ 山本千尋
ホウ煖 東啓介／章平
河了貂 華優希
尾平 元木聖也
蒙毅 竹内將人
羌象 清水葉月
蒙武 渡辺大※東京・大阪公演のみ／
飯作雄太郎※大阪・福岡公演のみ
摎 大塚千弘
騰 石川 禅
王騎 山口祐一郎
エイ政（声） 小関裕太／牧島輝
カイネ 森莉那
尾到 篠崎大悟
飯作雄太郎 内海一弥 奥脇大樹 鹿糠友和 木村和磨 粂川暁典 佐々木駿也 佐藤義夫 寒川祥吾 竹廣隼人 兆平 東川泰千 ドルジ勇大 中内天摩 長嶋拓也 中野高志 中村音心 藤田晴 本多剛幸 湊竜也 森山大志