田中麗奈＆古川雄大、『親愛なる夫へ』主要キャストが続々クランクイン 初日は一緒に婚姻届けを記入【コメントあり】
俳優の田中麗奈と古川雄大がW主演を務める、7月2日放送開始の読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』（毎週木曜 後11：59〜※初回は深0：09〜）の撮影がついに初日を迎え、W主演を務める田中＆古川のほか、主要キャストの前田公輝、INI・尾崎匠海らが続々クランクインした。
【全身ショット】美しすぎる…！夫婦役を務める田中麗奈＆古川雄大
本作は、予測不能な展開で描かれる、完全オリジナル・夫婦心理サスペンス。行き過ぎた愛情ゆえに人気・実力を兼ね備えたフリーアナウンサーの夫・坂井優一（古川）を支配する狂愛妻・坂井麻衣子（田中）と、妻の束縛から逃れたいと願う夫が、妻の“謎の死“をきっかけに、完璧だったはずの日常が崩れ、妻の死の真相に迫る中で、知られざる妻の嘘や裏の顔が次々と明らかになっていく。
田中＆古川は、サスペンス要素あふれるなか、幸せの絶頂のシーンから撮影がスタート。坂井家にて、田中演じる麻衣子と古川演じる優一が一緒に婚姻届けを記入するという、温かい雰囲気のなか撮影が行われた。幸せなシーンの撮影を経て、古川は、「ここからドロドロになっていくので…、この幸せをかみしめながら、初めのシーンを演じさせていただきました」とコメントを寄せた。
前田＆尾崎も、スタッフから大きな拍手が沸き起こるなかクランクイン。フリーの記者・加藤悟を演じる前田は、「せりふが少ないシーンからのスタートでしたが、そんな中で、演じる加藤という人物がすっと自分の中に落ちてきた感覚があり、ここから加藤としてどう生きていけるのか、とても楽しみです」と期待を寄せた。優一の事務所の後輩・岩崎愁斗を演じる尾崎も、「初日の撮影が制服というところが激熱です（笑）まだ撮影が始まったばかりで、皆さん心に余裕がありますが、しんどくなってきたときには自分が笑顔でいようと思います！」と爽やかなアイドルスマイルをみせた。
【クランクインコメント】
■田中麗奈（坂井麻衣子役）
クランクインを迎え、ドキドキしています。サスペンスなので撮影はスリルもありますが、楽しい初日を迎えさせていただきました。今のところ順調だと思います！謎解きの要素もあり、サスペンスならではのシーンも多いですが頑張っていきます。楽しみにしていてください!!
■古川雄大（坂井優一役）
2人で笑い合うという幸せの絶頂のシーンからスタートできたのが、うれしいです。ここからドロドロになっていくので…、この幸せをかみしめながら、初めのシーンを演じさせていただきました。これから素晴らしい方々と共演できるのも、楽しみです。
■前田公輝（加藤悟役）
せりふが少ないシーンからのスタートでしたが、そんな中で、演じる加藤という人物がすっと自分の中に落ちてきた感覚があり、ここから加藤としてどう生きていけるのか、とても楽しみです。独特な役柄ではありますが、楽しみながら皆さんにお届けできるように頑張ります。楽しみにしていてください！
■INI・尾崎匠海（岩崎愁斗役）
最初から監督と話し合いながら、役を作り込んでいけたので、演じる岩崎がどういう人間かを掘り下げることができた初日でした。初日の撮影が制服というところが激熱です（笑）まだ撮影が始まったばかりで、皆さん心に余裕がありますが、しんどくなってきたときには自分が笑顔でいようと思います！
【全身ショット】美しすぎる…！夫婦役を務める田中麗奈＆古川雄大
本作は、予測不能な展開で描かれる、完全オリジナル・夫婦心理サスペンス。行き過ぎた愛情ゆえに人気・実力を兼ね備えたフリーアナウンサーの夫・坂井優一（古川）を支配する狂愛妻・坂井麻衣子（田中）と、妻の束縛から逃れたいと願う夫が、妻の“謎の死“をきっかけに、完璧だったはずの日常が崩れ、妻の死の真相に迫る中で、知られざる妻の嘘や裏の顔が次々と明らかになっていく。
前田＆尾崎も、スタッフから大きな拍手が沸き起こるなかクランクイン。フリーの記者・加藤悟を演じる前田は、「せりふが少ないシーンからのスタートでしたが、そんな中で、演じる加藤という人物がすっと自分の中に落ちてきた感覚があり、ここから加藤としてどう生きていけるのか、とても楽しみです」と期待を寄せた。優一の事務所の後輩・岩崎愁斗を演じる尾崎も、「初日の撮影が制服というところが激熱です（笑）まだ撮影が始まったばかりで、皆さん心に余裕がありますが、しんどくなってきたときには自分が笑顔でいようと思います！」と爽やかなアイドルスマイルをみせた。
【クランクインコメント】
■田中麗奈（坂井麻衣子役）
クランクインを迎え、ドキドキしています。サスペンスなので撮影はスリルもありますが、楽しい初日を迎えさせていただきました。今のところ順調だと思います！謎解きの要素もあり、サスペンスならではのシーンも多いですが頑張っていきます。楽しみにしていてください!!
■古川雄大（坂井優一役）
2人で笑い合うという幸せの絶頂のシーンからスタートできたのが、うれしいです。ここからドロドロになっていくので…、この幸せをかみしめながら、初めのシーンを演じさせていただきました。これから素晴らしい方々と共演できるのも、楽しみです。
■前田公輝（加藤悟役）
せりふが少ないシーンからのスタートでしたが、そんな中で、演じる加藤という人物がすっと自分の中に落ちてきた感覚があり、ここから加藤としてどう生きていけるのか、とても楽しみです。独特な役柄ではありますが、楽しみながら皆さんにお届けできるように頑張ります。楽しみにしていてください！
■INI・尾崎匠海（岩崎愁斗役）
最初から監督と話し合いながら、役を作り込んでいけたので、演じる岩崎がどういう人間かを掘り下げることができた初日でした。初日の撮影が制服というところが激熱です（笑）まだ撮影が始まったばかりで、皆さん心に余裕がありますが、しんどくなってきたときには自分が笑顔でいようと思います！