日向坂46藤嶌果歩、スポーティさ溢れるユニフォーム姿 1st写真集先行カット第4弾解禁
【モデルプレス＝2026/06/04】日向坂46の四期・藤嶌果歩が8月4日に発売する「日向坂46 藤嶌果歩1st写真集」（集英社）の第4弾・先行カットが公開された。
【写真】日向坂46四期生、アイス片手に弾ける笑顔披露
アメリカの地でバスケットボールユニフォームに身を包んだ“かほりん”の様子をおさめた一枚。「実はミニバス経験者！？」運動後の“スポーティかほりん”を見ることができる。
先行カット公開を受け藤嶌は「小学2〜3年生の頃に、1年間ほどミニバスをやっていた当時をちょっぴり思い出しました！ポニーテールもファンの皆さんから『好き』と言っていただくことが多いので見どころです！」とコメントを寄せている。
本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を見せた。また、自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦。かわいい“かほりん”から大人キレイな“かほりん”まで、藤嶌をたっぷりと詰め込んだ、振り幅の広い一冊となっている。通常版以外に、「＠Loppi＆HMV限定カバー版」「Sony Music Shop限定カバー版」「紀伊國屋書店限定カバー版」の計4種のカバーが発売される。（modelpress編集部）
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【写真】日向坂46四期生、アイス片手に弾ける笑顔披露
◆藤嶌果歩、スポーティな姿披露
アメリカの地でバスケットボールユニフォームに身を包んだ“かほりん”の様子をおさめた一枚。「実はミニバス経験者！？」運動後の“スポーティかほりん”を見ることができる。
先行カット公開を受け藤嶌は「小学2〜3年生の頃に、1年間ほどミニバスをやっていた当時をちょっぴり思い出しました！ポニーテールもファンの皆さんから『好き』と言っていただくことが多いので見どころです！」とコメントを寄せている。
◆藤嶌果歩、1st写真集決定
本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を見せた。また、自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦。かわいい“かほりん”から大人キレイな“かほりん”まで、藤嶌をたっぷりと詰め込んだ、振り幅の広い一冊となっている。通常版以外に、「＠Loppi＆HMV限定カバー版」「Sony Music Shop限定カバー版」「紀伊國屋書店限定カバー版」の計4種のカバーが発売される。（modelpress編集部）
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