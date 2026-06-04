子猫の頃の愛猫たちの写真を見返していると…？あまりにも可愛すぎる寝姿が尊いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7万回表示を突破し、「ずっと見ていられる」「癒される」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：『3匹の子猫』がいっしょに眠った結果…たまらなく可愛い光景】

愛しの猫団子

Xアカウント「よもなぎ」に投稿されたのは、猫の『なぎ』くんと『よもぎ』ちゃん。現在は素敵な成猫となった２匹は元保護猫とのこと。保護当時は３匹で保護されており、もう１匹は里親さんの元で暮らしているそう。

そんな３匹は子猫時代からとても可愛かったそうで、『これが0歳時代だ参ったか』というハッシュタグを飼い主さんはつけ、溢れるばかりの可愛らしさに「可愛さ満開」と発信しています。

それもそのはず。よもぎちゃんを先頭に横になり、なぎくんが抱きつくようにしてくっつき、さらにもう1匹の猫ちゃんがよもぎくんにくっついて縦並びに猫団子になっていたのです。３匹とも気持ちよさそうに眠っており、見ているだけで微笑ましい気持ちになりました。

そして、なぎくんとよもぎちゃんの仲の良さは今も変わらないそう。他の投稿では、向かい合って眠る子猫の頃のなぎくんとよもぎちゃんが見られました。なんと、今も同じように寝ていることがあるのだとか。より一層距離が縮まり、よもぎちゃんの頭を枕にしてなぎくんは寝てしまっていたとのこと。いつまでも変わらない２匹の姿から、深い絆を感じました。

仲良し兄妹は変わらず仲良し

可愛すぎる猫団子を見た方たちから「寝方が可愛すぎます」「可愛さ満開ですね」「愛しきスリーだんご」などの声が寄せられていました。

可愛すぎる猫団子は多くのXユーザーを虜にし、癒しと笑顔を広げたのでした。今も変わらぬ仲の良さに「今も可愛さ満開ですよ」という声も上がりました。

Xアカウント「よもなぎ」では、なぎくんとよもぎちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。今日も寄り添って眠っていることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「よもなぎ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。