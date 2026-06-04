保護された子猫をお家に連れ帰ったところ、先住猫さんが尊すぎる行動に！Xで投稿されると、記事執筆時点で410万回以上も表示され、「ちゃんと僕がお世話するから！って言ってますね」「猫が採用する事あるんだ…」「飼い主さんはお世話係確定ですねwww」といった声が寄せられました。

【動画：『保護した子猫』を家に連れて帰った結果…先住猫がとった『まさかの行動』】

保護された子猫を連れ帰ると…

Xアカウント「スペイクリニック北九州/行橋/宮若 (@Spaykitaq) 」の投稿者さまは、野良猫の避妊や去勢手術を実施している病院を営んでいらっしゃいます。

ある日、投稿者さまの元に、新たに保護された子猫がやってきました。そこで、一時的に保護するため、お家に連れ帰ったそうです。

すると、お家にやってきた子猫を見た先住猫さんが驚きの行動に出たといいます。それは……

子猫をぎゅっと前足で抱きしめたというのです！飼い主さん曰く、その姿はまるで「ぼく、この猫飼いたい」と言っているかのようだったとか。

「絶対飼いたい」という強い意志

その後も子猫をあまりにも気に入ってしまった先住猫さん。まるで子猫をどこにも行かせないように、守るように前足でぎゅっと守っていたそうです。

そんな先住猫さんに、子猫も慣れてきたのでしょうか。自分を抱きしめている前足をぺろぺろと舐め、甘えるような仕草を見せる場面も！

その後もどこかへ行こうとする素振りを見せた子猫を「ここにいるんだ」「あなたはここ」と言い聞かせるように、ぎゅっと抱きしめ直し、離そうとしない先住猫さん。

なぜここまで愛着が湧いているのかは不明ですが、きっと相性の良さを感じ取り、「この子を育てないと」という使命感が湧き起こったのかもしれませんね！

尊すぎる光景がSNSで大バズり

新たにやってきた子猫を溺愛する先住猫さんの行動は、X上でも大きな話題になりました。リプライ欄にも「ちゃんと僕がお世話するから！って言ってますね」「猫が採用する事あるんだ…」「完全に庇護者の顔をしていらっしゃる」「飼い主さんはお世話係確定ですねwww」といった声が殺到し、猫さんの愛情深い行動に反響が寄せられています。

Xアカウント「スペイクリニック北九州/行橋/宮若」さまでは、保護された猫さんたちの様子や、先住猫さん、そしてクリニックにいる猫さんの様子などが更新されています。

写真・動画提供：Xアカウント「スペイクリニック北九州/行橋/宮若 (@Spaykitaq) 」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。