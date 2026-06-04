☆阪神―西武（１８：００・甲子園）阪神＝西勇、西武＝平良

西武の平良は開幕から８試合に登板して３勝１敗の防御率０・６８。このうち５試合で７回以上を無失点に抑えるなど、安定した投球を続けている。

５月１５日の日本ハム戦は７回を無失点。今年の交流戦初登板となった同２６日のヤクルト戦も、８回を投げて相手に得点を与えず、現在は１５イニングで無失点を継続中だ。

交流戦は通算２９試合の登板で２勝１敗の防御率０・６７。昨年は抑えを努め８試合で８回を無失点だった。２３年６月１８日の広島戦で初回に３点を取られた後、こちらは２２イニング連続の無失点になる。

４日の阪神戦で今シーズンの連続無失点と、２３年から続く交流戦の無失点イニングをどこまで伸ばせるか。

（その他のカード）

☆巨人―オリックス（１８：００・東京ドーム）巨人＝田中将、オリックス＝エスピノーザ

☆ヤクルト―ロッテ（１８：００・神宮）ヤクルト＝小川、ロッテ＝小島

☆ＤｅＮＡ―楽天（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝東、楽天＝滝中

☆中日―ソフトバンク（１８：００・バンテリンドーム）中日＝金丸、ソフトバンク＝スチュワート

☆広島―日本ハム（１８：００・マツダスタジアム）広島＝森、日本ハム＝柴田

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順