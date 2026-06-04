タリーズコーヒーから、〆パフェ気分で楽しむ果実感あふれる夏のご褒美フローズンが登場。

「国産白桃のとろっとピーチシェイク」と「国産メロンの食べごろメロンシェイク」の2種類が期間限定で販売されます☆

タリーズコーヒー「国産白桃のとろっとピーチシェイク／国産メロンの食べごろメロンシェイク」

価格：各730円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

発売日：2026年6月10日（水）

販売店舗：全国のタリーズコーヒー店舗

タリーズコーヒーが、季節限定のフローズンドリンクを発売。

“デイタイムもナイトタイムも楽しめる”をテーマに、北海道発祥で食事や飲み会のあとにパフェを楽しむ文化として親しまれている「〆パフェ」をモチーフにした、爽やかなフローズンドリンク2種が用意されます、

旬のフルーツの素材を活かしたジューシーな味わいと、見た目にも心躍る彩り豊かな一杯で、これからの夏にぴったりのひとときを届けてくれるドリンクです。

さらにレモンが爽やかに香る、夏にぴったりの辛口ジンジャーエールや、ドリンクと一緒に楽しめる新作モーニングメニュー＆ペストリーもラインナップ☆

国産白桃のとろっとピーチシェイク

ぷるぷる食感のミルクプリンに、国産白桃を使用したフレッシュな味わいのシェイクを合わせた、夏気分を盛りあげる「国産白桃のとろっとピーチシェイク」

仕上げには、完熟した桃を思わせる、なめらかな桃のソースをトッピングし、ひと口ごとに白桃の上品な香りとやさしい甘みが楽しめます。

国産メロンの食べごろメロンシェイク

国産メロンを使用したジューシーで豊潤な味わいのシェイクに、ぷるんとした食感のメロンソースをトッピングし、パフェ感覚で楽しめる「国産メロンの食べごろメロンシェイク」

飲み進めるごとに、まるで食べごろのメロンを頬張ったような、果実感あふれる甘みと香りが広がるフローズンドリンクです。

“夜タリ” 16時以降の注文でホイップ2倍

提供期間：2026年6月10日（水）〜7月7日（火）

対象メニュー：「国産白桃のとろっとピーチシェイク」「国産メロンの食べごろメロンシェイク」

内容：16時以降の注文で、対象商品のホイップクリームを無料で2倍に変更できます

16時以降より注文できる”夜タリ”にて、ホイップを2倍で提供。

仕事帰りのリフレッシュタイムや、友達との時間をもう少し楽しみたい放課後、同僚と飲んだ後にもう少し話したい時。

そんな夕方から夜にかけてのひとときを、もっとタリーズで楽しめるキャンペーンです。

国産生姜のドライジンジャーエール

価格：700円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

同日より、レモンが爽やかに香る、夏にぴったりの辛口ジンジャーエール「国産生姜のドライジンジャーエール」 も登場。

生姜のピリッと辛みの効いた味わいが楽しめる、国産生姜を使用したタリーズオリジナルのジンジャーエールになっています。

トッピングした輪切りレモンの爽やかな香りと辛口で爽快な喉ごしは、暑い季節のリフレッシュにおすすめです。

モーニングセット対象「厚切りオープンサンド チキンリモーネ」

価格：単品 530円(税込)／ドリンクセット 760円(税込)〜

提供時間：オープン〜11:30まで

「厚切りオープンサンド チキンリモーネ」は、ドリンクと一緒に楽しめる新作モーニングメニュー。

全粒粉入り厚切りパンに、後味さっぱりなレモン風味のチキンと、3種のチーズ（ゴーダ・チェダー・モッツァレラ）がトッピングされています。

こんがり焼き上げたチーズのコクと、爽やかなレモンの風味がマッチし、アクセントの黒胡椒が味わいを引き締める、厚切りならではのしっかりとした食べ応えで、満足感のある一品です。

ふわふわマフィン 〜レモン〜

価格：370円(税込)

ふんわりとした食感に仕上げられた「ふわふわマフィン 〜レモン〜」

爽やかなレモンの風味と程よい酸味を合わせた、暑い時期でも食べやすい味わいの一品です。

ベーグルサンド 塩あんバター

価格：420円(税込)

カフェオレとのペアリングもおすすめな「ベーグルサンド 塩あんバター」は、夏場にぴったりな、甘じょっぱい味わいのベーグルサンド。

甘さを控えたあんこと、ほどよい塩味、コクのあるバターがバランスよく重なり、満足感のある一品です。

〆パフェ気分で楽しむ果実感あふれる夏のご褒美フローズンや、レモンが爽やかに香る、夏にぴったりの辛口ジンジャーエールなどがラインナップ。

タリーズコーヒーにて2026年6月10日より販売される「国産白桃のとろっとピーチシェイク」や「国産メロンの食べごろメロンシェイク」の紹介でした☆

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