タレントの紗栄子（39）が2日、Instagramを更新。愛する“仲間”が天国へ旅立ったことを明かした。

【映像】紗栄子、愛馬との思い出動画

2020年9月、紗栄子は栃木県にあった『アイランドホースリゾート那須』という牧場を『NASU FARM VILLAGE』と名称変更し、運営に携わることを報告。殺処分になる馬たちのセカンドライフを築くなど、保護した馬たちがのびのびと暮らせる環境作りを行ってきた。

紗栄子、愛馬が天国へ旅立ったことを明かす

2026年6月2日の投稿では、『NASU FARM VILLAGE』に在籍する馬「カッサンドロ」が天国に旅立ったことを報告。4日前から、馬の腹痛を伴う病気だという「疝痛」に悩まされていたという。

紗栄子は次のようにつづっている。

「もしもの時には、私が安楽殺の判断をしなければならない可能性もありました。そのことを考えるだけで、この数日は胸が苦しくなることもありました。けれどドロちゃんは、まるで私たちを困らせまいとするかのように、自分のタイミングで、私たちの手をわずらわせることなく、天国へ旅立っていきました。あれがドロちゃんなりの優しさだったんだろうなぁと。今はそんなふうに思っています。とても寂しく、まだ現実を受け止めきれませんが、それでも、ドロちゃんが私たちに残してくれたもの、気づかせてくれたことを胸に、これからも私はここでドロちゃんの仲間たちを守り続けていきたいと思います」

この投稿にファンからは、「突然のことすぎてとても寂しい」「天国で安らかに」「最期まで、お母さん（紗栄子）孝行な優しくて強い立派な子だったんですね」「悲しくて寂しくてびっくりしています」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）