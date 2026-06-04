◇ナ・リーグ ドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月3日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。4回の第3打席も四球で出塁し、3打席連続で出塁した。

5−0の4回1死二塁の第3打席は相手先発・ギャレンの球を見極め四球で出塁。好機を広げたが、後続が倒れ無得点だった。

初回の第1打席は二塁への内野安打を放って7試合連続安打をマーク。3回の第2打席は四球で出塁すると、次打者・パヘスの二塁打で三進すると、3番・フリーマンの適時打で生還した。

投げては相手打線を3回まで走者1人も許さない完全投球で抑え込んだ。

前日2日（同3日）のダイヤモンドバックス戦は二塁打、三塁打と長打2本を放ち、4打数2安打で3試合連続マルチ安打をマークした。

登板した試合では同20日（同21日）のパドレス戦、27日（同28日）のロッキーズ戦で本塁打を放っており、3登板連続となる11号にも期待がかかる。

この日の試合前、ロバーツ監督は「今日は投打両面で全力を出し切って、明日は休養日にできると考えている」と二刀流でフル回転してもらい、4日（同5日）は休養を与える方針を明かしている。