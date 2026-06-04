北海道旭川市で2024年4月、当時17歳の女子高校生Aさんが神居古潭（かむいこたん）の橋から転落し死亡した事件で、殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が5月25日、旭川地裁で始まった。初公判には一般傍聴席23席に対し313人が集まり、高倍率の抽選となった。

検察側によると、事件の発端はAさんがSNS上で内田被告の画像を無断使用したことだった。内田被告は画像の使用を知るとAさんに謝罪や50万円の支払いを求め、共犯者らとともに留萌市内でAさんと接触。その後、車に乗せて旭川市内へ連れ回し、土下座や誓約書の作成を強要したという。

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事件には、すでに有罪判決を受けている小西優花受刑者（21）らも関与した。検察側は公判で、小西受刑者が内田被告の指示を受けて誓約書を作成したほか、被害者を強い口調で追及したと説明。コンビニで助けを求めた被害者を店外へ連れ出し、神居古潭では土下座の様子を撮影するなど、事件の各場面で深く関わっていたと指摘した。

その後、被害者を神居古潭へ連れて行き、全裸にして謝罪させたうえ、橋の欄干に座らせるなどした結果、転落死させたとしている。

検察側は内田被告を「本件の首謀者であり主犯」と位置づけ、殺人罪や不同意わいせつ致死罪などの成立を主張。一方、弁護側は殺意を否認。内田被告も初公判で「私に殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」と述べ、殺人罪の成立を争う姿勢を示した。

さらに6月3日の被告人質問では、被害者の態度に「イライラしていた」と認める一方、「橋から落としてはいない」と改めて主張している。

「反社との連絡用スマホを持ち歩く」

だが、法廷で語られた内田被告の人物像は、「首謀者」という言葉だけでは捉えきれないものだった。

弁護側は初公判の冒頭陳述で、内田被告についてこう述べている。

「中学・高校はごく普通の生徒でした。高校卒業後は、母親と同じ会社で化粧品販売員として働く一方、反社の人間と交わるようになり、反社との連絡用スマホを持ち歩くなど、いわゆる“イキッている女性”でした。

しかし、前科・前歴はありません。誰にでも物おじせずに話せる性格で、年下に対して面倒見のいい、姉御肌のタイプです。明るく、仲間と行動することを好んでいましたが、一方で、弱みを見せられず、人間関係に悩んでいる一面もありました」

検察側の冒頭陳述によると、内田被告と小西受刑者は数年前から知り合いだったが、2024年3月末から4月頃に偶然再会。小西受刑者の元交際相手とのトラブルを内田被告が仲裁したことをきっかけに、小西受刑者は内田被告を慕うようになったという。

小西受刑者が内田被告を慕い、その意向に応じていたことをうかがわせるやり取りも、法廷で示された。検察側によると、内田被告が被害者に50万円を支払わせようとしていた際、小西受刑者はメッセージで「足りますか？50万で」と返信していたという。

だが、事件当時は内田被告を慕い、行動をともにしていた小西受刑者も、その後の公判で証人として出廷し、内田被告の供述について「梨瑚さんの調書は最初から最後までうそです」と述べるなど、現在は両者の主張が対立している。

年下から慕われる存在だった内田被告は、なぜ事件の中心人物とされたのか。

弁護側が描く「面倒見のいい姉御肌」と、検察側が主張する「首謀者であり主犯」――二つの人物像の隔たりは、今後の審理でさらに問われることになりそうだ。