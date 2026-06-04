ジェイデン・スミスが描く新しい男性像──クリスチャン ルブタン 2026年秋冬メンズコレクション
ラグジュアリーファッションにおけるメンズウェアは今、大きな転換点を迎えています。かつてのように単一の理想像を提示するのではなく、多様な価値観や背景を持つ人々が、それぞれの個性を自由に表現する時代へと移行しています。
クリスチャン ルブタン（Christian Louboutin）は、メンズ クリエイティブ・ディレクターに就任したジェイデン・スミス（Jaden Smith）による初の本格的なメンズコレクションとなる2026年秋冬キャンペーンを発表しました。2026年6月3日より全世界で発売される本コレクションは、メゾンにとって新たなメンズの時代の幕開けを告げる重要なシーズンとなります。
シャトーを舞台に描かれる“共存”の物語
今回のキャンペーンの舞台となったのは、パリ近郊のフランス田園地帯に佇む17世紀のシャトーです。
Courtesy of Christian Louboutin
ジェイデン・スミスは、この歴史的な空間を単なる撮影ロケーションとしてではなく、異なる世代や価値観が共存する象徴的な舞台として捉えました。キャンペーンには、多彩な人物たちが登場し、それぞれがスタイルを通して独自のアイデンティティを表現しています。
貴族的な建築美と若々しいエネルギーが交差するビジュアルは、「画一的な男性像」ではなく、一人ひとりの個性を称えるものとして構成されています。
音楽、アート、カルチャーから生まれる新しいスタイル
ジェイデン・スミスのクリエイティブの背景には、音楽、アート、カルチャーがあります。本コレクションでは、1990年代のヒップホップカルチャーから現代のテック・ワークウェアまで、多様な要素を横断。そこにクリスチャン ルブタンが長年培ってきたクラフツマンシップを融合させることで、伝統と革新が共存する新しいメンズスタイルを提案しています。
風合い豊かなテクスチャーやアンティークのディテール、幾何学的な庭園のモチーフ、そして歴史ある建築空間が織りなす世界観は、過去と現在が自然に交差する舞台となっています。
“コンプリート・シルエット”という考え方
今回のコレクションでジェイデン・スミスが重視したのが、「コンプリート・シルエット」という考え方です。クリスチャン ルブタンといえばシューズブランドとして広く知られています。しかし本コレクションでは、フットウェアだけでなく、バッグ、ベルト、サングラス、レザーグッズといったアクセサリーも含めてひとつのワードローブを形成しています。
Courtesy of Christian Louboutin
それぞれのアイテムは互いに呼応しながら、直感的でセンシュアル、そして臆することのない自己表現を可能にするスタイルとして提案されています。
記憶と現実が交差するキャンペーン
キャンペーンビジュアルと映像には、シネマティックな光やアナログフィルムを思わせる質感が採用されています。ぼかしを効かせた構図や人物に寄り添うような視点によって、記憶と現実が曖昧に交差する世界観を表現。大理石の床や深紅のインテリア、光を映し出すレザー、彫刻的なフットウェアなどが織りなす空間は、静かな余韻と現代性を同時に感じさせます。
Courtesy of Christian Louboutin
“こうあるべき”を手放した時代へ
ジェイデン・スミスが今回描いたのは、ひとつの理想的な男性像ではありません。多世代的な視点を通じて、多様な価値観やインスピレーションが共存する世界を提示し、それぞれが自分らしい表現を見つけられる可能性を示しています。
伝統あるメゾンの歴史を尊重しながら、新たな世代の感性を取り込むこと。クリスチャン ルブタンの2026年秋冬メンズコレクションは、ジェイデン・スミスが描く新章の第一歩として、大きな意味を持つシーズンとなりそうです。
クリスチャン ルブタン（Christian Louboutin）は、メンズ クリエイティブ・ディレクターに就任したジェイデン・スミス（Jaden Smith）による初の本格的なメンズコレクションとなる2026年秋冬キャンペーンを発表しました。2026年6月3日より全世界で発売される本コレクションは、メゾンにとって新たなメンズの時代の幕開けを告げる重要なシーズンとなります。
今回のキャンペーンの舞台となったのは、パリ近郊のフランス田園地帯に佇む17世紀のシャトーです。
Courtesy of Christian Louboutin
ジェイデン・スミスは、この歴史的な空間を単なる撮影ロケーションとしてではなく、異なる世代や価値観が共存する象徴的な舞台として捉えました。キャンペーンには、多彩な人物たちが登場し、それぞれがスタイルを通して独自のアイデンティティを表現しています。
貴族的な建築美と若々しいエネルギーが交差するビジュアルは、「画一的な男性像」ではなく、一人ひとりの個性を称えるものとして構成されています。
音楽、アート、カルチャーから生まれる新しいスタイル
ジェイデン・スミスのクリエイティブの背景には、音楽、アート、カルチャーがあります。本コレクションでは、1990年代のヒップホップカルチャーから現代のテック・ワークウェアまで、多様な要素を横断。そこにクリスチャン ルブタンが長年培ってきたクラフツマンシップを融合させることで、伝統と革新が共存する新しいメンズスタイルを提案しています。
風合い豊かなテクスチャーやアンティークのディテール、幾何学的な庭園のモチーフ、そして歴史ある建築空間が織りなす世界観は、過去と現在が自然に交差する舞台となっています。
“コンプリート・シルエット”という考え方
今回のコレクションでジェイデン・スミスが重視したのが、「コンプリート・シルエット」という考え方です。クリスチャン ルブタンといえばシューズブランドとして広く知られています。しかし本コレクションでは、フットウェアだけでなく、バッグ、ベルト、サングラス、レザーグッズといったアクセサリーも含めてひとつのワードローブを形成しています。
Courtesy of Christian Louboutin
それぞれのアイテムは互いに呼応しながら、直感的でセンシュアル、そして臆することのない自己表現を可能にするスタイルとして提案されています。
記憶と現実が交差するキャンペーン
キャンペーンビジュアルと映像には、シネマティックな光やアナログフィルムを思わせる質感が採用されています。ぼかしを効かせた構図や人物に寄り添うような視点によって、記憶と現実が曖昧に交差する世界観を表現。大理石の床や深紅のインテリア、光を映し出すレザー、彫刻的なフットウェアなどが織りなす空間は、静かな余韻と現代性を同時に感じさせます。
Courtesy of Christian Louboutin
“こうあるべき”を手放した時代へ
ジェイデン・スミスが今回描いたのは、ひとつの理想的な男性像ではありません。多世代的な視点を通じて、多様な価値観やインスピレーションが共存する世界を提示し、それぞれが自分らしい表現を見つけられる可能性を示しています。
伝統あるメゾンの歴史を尊重しながら、新たな世代の感性を取り込むこと。クリスチャン ルブタンの2026年秋冬メンズコレクションは、ジェイデン・スミスが描く新章の第一歩として、大きな意味を持つシーズンとなりそうです。