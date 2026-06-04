「まじでエースすぎるよ」両軍最多18得点の24歳が「完璧なタイミング」で“完璧な読み”…会心ブロックを海外称賛
佐藤淑乃の会心ブロックを海外も称賛した(C)Getty Images
バレーボールのネーションズリーグは現地時間6月3日、世界ランキング5位の日本が同13位のフランスを相手に3−1で勝利し、白星発進となった。
【動画】海外も称賛！バレー女子日本代表・佐藤淑乃の会心ブロックをチェック
24歳のアウトサイドヒッターである佐藤淑乃は、2本のブロックを含む両軍最多となる18得点と躍動した。海外バレーボール専門メディア『Volleyball World』のXは、佐藤がブロックを決めたシーンの動画を添え「完璧なタイミング。サトウによる完璧な読み」と綴り、会心のブロックを称賛した。
SNS上のファンからは「まじでエースすぎるよ」「淑乃ちゃんアタックはもちろん レシーブにサーブにブロック バックアタックまで めちゃくちゃかっこ良かった」「去年より明らかに強くなってる」と、続々とコメントが寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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