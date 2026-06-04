「これができるのが池山監督の凄さですね」首位快走のヤクルトで注目された主力の途中交代　1−0の完封試合で見せた“厳しさ”「ちゃんと見てるからというメッセージ」

首位を走る池山監督の選手操縦法にも注目が高まっている（C）産経新聞社

ヤクルトは6月3日に行われたロッテ戦（神宮）に1−0の完封勝利。

投げては左腕、高橋奎二がキレのある投球で二塁も踏ませぬ、7回2安打無失点の力投で今季初勝利を飾った。

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打線では0−0の6回に元気印、増田珠の4号ソロで先制。守備でも中堅を守るモンテルの好守、三塁を守ったルーキーの松下歩叶も締まったプレーでチームを盛り立てた。

一方で試合の中では池山隆寛監督が断固とした姿勢を見せたシーンもあった。

0ー0で迎えた6回一死走者なしの場面。井上広大の打ったゴロを遊撃の長岡秀樹が待つ形となり、ややスローイングが遅れ、内野安打となった。

7回の守備から遊撃は伊藤琉偉に交代となった。

6回の長岡の守備シーンには『DAZN』で中継解説を務めた前ロッテ監督の吉井理人氏も「（捕球を）ちょっと待ちましたね」としながら、ランナーの足を頭に入れていなかった可能性もあるとした上で「ヒットになってますが、エラーといってもいいところ」とコメント。

5回まで0−0の投手戦と締まった試合が進む中で、試合の流れが変わる可能性もあるプレーだと指摘した。