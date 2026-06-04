「これができるのが池山監督の凄さですね」首位快走のヤクルトで注目された主力の途中交代 1−0の完封試合で見せた“厳しさ”「ちゃんと見てるからというメッセージ」
首位を走る池山監督の選手操縦法にも注目が高まっている（C）産経新聞社
ヤクルトは6月3日に行われたロッテ戦（神宮）に1−0の完封勝利。
投げては左腕、高橋奎二がキレのある投球で二塁も踏ませぬ、7回2安打無失点の力投で今季初勝利を飾った。
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打線では0−0の6回に元気印、増田珠の4号ソロで先制。守備でも中堅を守るモンテルの好守、三塁を守ったルーキーの松下歩叶も締まったプレーでチームを盛り立てた。
一方で試合の中では池山隆寛監督が断固とした姿勢を見せたシーンもあった。
0ー0で迎えた6回一死走者なしの場面。井上広大の打ったゴロを遊撃の長岡秀樹が待つ形となり、ややスローイングが遅れ、内野安打となった。
7回の守備から遊撃は伊藤琉偉に交代となった。
6回の長岡の守備シーンには『DAZN』で中継解説を務めた前ロッテ監督の吉井理人氏も「（捕球を）ちょっと待ちましたね」としながら、ランナーの足を頭に入れていなかった可能性もあるとした上で「ヒットになってますが、エラーといってもいいところ」とコメント。
5回まで0−0の投手戦と締まった試合が進む中で、試合の流れが変わる可能性もあるプレーだと指摘した。
長岡は遊撃でゴールデン・グラブも獲得したこともある守備の名手として知られる。しかしスキを見せたプレーを見逃さなかった池山監督の判断にはファンの間からも「これができるのが池山監督の凄さですね」「ちゃんと見てるからというメッセージ」「池山監督の判断は間違いないです」「レギュラー確定の長岡にこれができるのが池山監督の凄いところ」と支持が広がっている。
今季のチームはヤングスワローズが躍動した姿を見せ、互いが切磋琢磨してチームを引っ張っている。勝ってかぶとの緒を締めた池山ヤクルトはこの勝利で貯金は今季最多タイの11まで伸ばし、2位阪神とのゲーム差は1.5となっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]