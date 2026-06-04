◆東京六大学野球春季フレッシュトーナメント第２日 Ａブロック▽法大７―０東大＝７回コールド（４日・神宮）

法大が東大に７回コールドで勝利した。今春入学ながらリーグ戦２勝を挙げたルーキー・富田櫂成（１年＝帝京大可児）が先発。丁寧にコースを突く投球で７回３安打無失点と好投した。打線は初回、先頭の岩井天史（２年＝滋賀学園）がカウント２ボールから直球を振り抜き、右越えに先頭打者アーチを放って先制。「塁に出ようという意識の中でホームランという結果が出て良かった」とうれしい大学初本塁打を振り返った。チームはその後、５回に２点、６回には４点を追加し試合を決めた。

春に鮮烈なデビューを飾った富田。伸びのある直球にスライダー、カットボール、フォーク、カーブを織り交ぜた緩急と抜群の制球力が持ち味だ。この試合でも無四球とらしさを発揮した。秋の目標に掲げるのはエース・助川太志（４年＝茗渓学園）に続く先発ローテーションの座だ。「秋は３勝以上を目標にして、助川さんに頼り切りにならないにように。１人で試合を作れる投手になって長いイニングを投げたい」と抱負を語った。