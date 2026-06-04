バレーボール男子日本代表の石川祐希、高橋藍（ルブリン）、西田有志（大阪Ｂ）が４日、都内でネーションズリーグ（ＮＬ、開幕＝女子・４日、男子・１０日）の開幕セレモニーに出席した。

５月２８日に元日本代表の佐藤駿一郎容疑者が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕された後、選手が初めて報道陣やファンの前に姿を見せた。

石川は「女子が開幕して、男子ももうすぐ開幕。気持ちは高ぶってきています」。西田も「少しずつチームも良くなってきています。中国、フランスでしっかり勝って日本（大阪）に帰ってきます」と意気込み。藍は「昨季いなかったメンバーもそろっています。ＮＬで表彰台を目指して頑張って行きますので、応援お願いします」と呼びかけた。３選手は事件への言及はなかったものの、大一番へ表情を引き締め、前を向いている様子だった。

佐藤容疑者は、日本代表合宿中だった５月２７日に、都内のパチンコ店で遊技。店内での忘れ物のバッグを取りに戻った際、警察による所持品検査で乾燥大麻の所持が発覚、同２８日に逮捕された。４月に退団が発表されていたが、チームは５月２８日付で契約を解除。日本代表の登録も抹消された。

女子日本代表はこの日、ＮＬ開幕戦を迎え、世界ランク１３位のフランスに３―１で逆転勝ちし白星発進。石川、藍、西田らを擁する男子日本代表は１０日に中国で初戦のウクライナ戦を迎える。９月にはロス五輪切符を懸けたアジア選手権（福岡）も控えており、重要なシーズンに挑む。

石川は「今季も応援していただけるチームをつくっていきたい」と語った。