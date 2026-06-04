◆米大リーグ レッドソックス８―１オリオールズ（３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は、本拠のオリオールズ戦に「５番・ＤＨ」で先発出場し、３回に今季３０本目の安打となる中前打を放つなど３打数１安打１得点１三振２四死球。打率は２割５分２厘となった。

相手先発バシットから中前打。チームの先発全員安打に貢献した。元ヤクルトのスアレスから四球を選んで５点目のホームを踏むなど３度出塁し、チームは本拠地１０勝目となった。

３―０とリードを広げ、なおも２死一塁で迎えた第２打席、カウント２―１からの６球目。見送ればボールとなる内角高めのカーブを中前に運んだ。相手先発はメジャー通算８７勝の右腕バシットで過去１６度対戦。吉田がメジャー４年間で対戦した計４８９投手の中で、ベリオス（ブルージェイズ）と並び最多対戦打席となる。対戦打率３割７分５厘と得意にしているベテランから、この日はカーブを打って７本目の安打を記録した。

「ポンとカーブが浮いたので。彼の得意な球でもありますし、そこは頭にありました」。追い込まれてから十分に引きつけた上に、体の軸回転で打った技あり打だった。これまで本拠地９勝２０敗とホームで苦戦しているレッドソックスだが、本拠地３０試合目を白星で飾り、チケット完売となった３万６８７２人の観客は大喜びだ。「ピッチャーのトーリがいつも通りしっかり投げてくれて、早めに打撃陣が援護できていい展開だったと思います」とうなずいた。

公式戦は残り１００試合。右手首捻挫で負傷者リスト入りのアンソニー外野手はスイングを再開しておらず、復帰の目処が立たない。吉田は安打を重ねてアピールを続けたいところ。「トータルでいくと、今年は得点圏でなかなか１本が出ていない。気負うことはないけれど、１打席１打席切り替えながら、新しい打席を迎えています。常に（試合に）出た時にしっかり結果を出せるように準備はしています」と力強く語った。