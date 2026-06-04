【除湿機vsエアコン除湿】梅雨のジメジメ対策で毎日使った場合、1ヶ月の電気代が安いのはどちらなのでしょうか？

除湿機は主に3種類ある

除湿機は、除湿する仕組みによって以下の3種類に分けられます。

1.コンプレッサー式

エアコンの除湿機能と同様の仕組みで、コンプレッサー（圧縮機）を使って空気を冷却し、湿気を結露させて水滴として回収する方式です。夏場の除湿が得意な方式で、掲題のケースであれば除湿機の中では電気代を節約しやすいと考えられます。

2.デシカント（ゼオライト）式

乾燥剤（ゼオライト）に空気中の水分を吸着させ、ヒーターで温めて水分を放出した後、熱交換器で冷やして水滴に変える方式です。ヒーターを使うため冬場の除湿が得意なものの、電気代が高くなりやすい傾向があります。

3.ハイブリッド式

コンプレッサー式とデシカント式の両方の機能を兼ね備えた方式です。室温が高い時はコンプレッサー式、低い時はデシカント式へと自動で切り替える、あるいは併用することで効率的に除湿できます。



エアコンの除湿機能は主に2種類

エアコンの除湿機能は、弱冷房除湿方式と再熱除湿方式の主に2種類に分けられます。

弱冷房除湿方式は、取り込んだ空気を冷やして湿気を取り除き、冷たくなった空気をそのまま部屋に戻す方式です。一方、再熱除湿方式は取り込んだ空気を一度冷やして湿気を取った後、エアコン内部でその空気を温め直してから部屋に戻す方式を指します。

パナソニック株式会社によると、夏場にエアコンを使う際は、冷房機能と除湿機能のどちらを使っても電気代に大きな差はありません。室内外の気温が高くて暑いと感じる時は冷房機能、ジメジメした湿気を感じる時は除湿機能のように使い分けるとよいでしょう。



1ヶ月24時間稼働させたときの電気代は？

例として、除湿機とエアコンを1ヶ月24時間稼働した場合の電気代を計算します。

まず、除湿機はあるメーカーが販売している機種で比較しました。なお、電気は都内で使われている50ヘルツで計算しています。

表1

方式 機種 電気代 1時間 1ヶ月（30日） コンプレッサー式 A 約7.6円 5472円 デシカント（ゼオライト）式 B 約15円 1万800円 ハイブリッド式 C 約8.5円 6120円

※筆者作成

次に、エアコンを1ヶ月24時間稼働した場合の電気代を、各機種の冷房時の最小消費電力を基に計算してまとめました。なお、エアコンにおける1時間あたりの電気代は以下の計算式で算出します。

・電気代＝消費電力（W）÷1000×電力料金単価31（円／キロワットアワー）

表2

方式 機種 電気代 1時間 1ヶ月（30日） 弱冷房除湿（冷房除湿） A 4.8円 3456円 再熱除湿 B 6.36円 4579円

※筆者作成

今回の試算では、冷房時の最小消費電力を基にした場合、エアコンのほうが安く算出されました。

なお、エアコンの消費電力は運転状況や室温、湿度などによって大きく変動するため、実際の電気代は使用環境によって異なります。また、除湿機は各製品の除湿運転時の公表値を基にした目安であるため、単純比較ではなく参考値である点に留意が必要です。



まとめ

除湿機にはヒーターを使って除湿するものやエアコンと同じ仕組みで除湿するものがあるため、方式によって電気代に差があるようです。一方、エアコンにも除湿機能がついており、エアコンを使えば1台で梅雨と夏を乗り切れる可能性があります。エアコンや除湿機を工夫して使い、ジメジメする季節を乗り切りましょう。



出典

公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会 よくある質問Q＆A カタログなどに載っている電力料金の目安単価とは何ですか？

パナソニック株式会社 冷房と除湿（ドライ）って、どっちがお得なの？

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー