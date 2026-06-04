【ウェーブ レジンキャスト製品一時販売休止】 6月4日 発表

ウェーブは、同社が販売するレジンキャスト製品の一時販売休止を発表した。

今回の一時販売休止は原料となる溶剤の深刻な供給不足に伴い、生産が困難な状況となったためであり、「ウェーブ・レジンキャストEx.2kg キシレンタイプ 【アイボリー】」をはじめとした5アイテムの販売が一時休止となる。

また、現在、再生産の調整に奔走しているが、原材料費の高騰が避けられない見通しとのこと。そのため、販売再開時には価格の改定を予定している。詳細な販売再開時期や新価格については、後日発表を予定している。

なお、資材調達の状況によっては、5アイテム同時の販売再開ではなく、製品の種類を絞っての案内となる場合もあるとのこと。

一時販売休止アイテム

・ウェーブ・レジンキャストEx.2kg キシレンタイプ 【アイボリー】

・ウェーブ・レジンキャストEx.2kg ノンキシレンタイプ 【アイボリー】

・ウェーブ・レジンキャストEx.2kg ノンキシレンタイプ 【ホワイト】

・ウェーブ・レジンキャストEx.2kg ノンキシレンタイプ 【グレー】

・ウェーブ・レジンキャストEx.2kg ノンキシレンタイプ 【アイボリー】 180秒タイプ

(C) WAVE CORPORATION