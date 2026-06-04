ウェーブ、原料となる溶剤の深刻な供給不足に伴いレジンキャスト製品を一時販売休止
【ウェーブ レジンキャスト製品一時販売休止】 6月4日 発表
・ウェーブ・レジンキャストEx.2kg キシレンタイプ 【アイボリー】
ウェーブは、同社が販売するレジンキャスト製品の一時販売休止を発表した。
今回の一時販売休止は原料となる溶剤の深刻な供給不足に伴い、生産が困難な状況となったためであり、「ウェーブ・レジンキャストEx.2kg キシレンタイプ 【アイボリー】」をはじめとした5アイテムの販売が一時休止となる。
また、現在、再生産の調整に奔走しているが、原材料費の高騰が避けられない見通しとのこと。そのため、販売再開時には価格の改定を予定している。詳細な販売再開時期や新価格については、後日発表を予定している。
なお、資材調達の状況によっては、5アイテム同時の販売再開ではなく、製品の種類を絞っての案内となる場合もあるとのこと。
一時販売休止アイテム
・ウェーブ・レジンキャストEx.2kg キシレンタイプ 【アイボリー】
・ウェーブ・レジンキャストEx.2kg ノンキシレンタイプ 【アイボリー】
・ウェーブ・レジンキャストEx.2kg ノンキシレンタイプ 【ホワイト】
・ウェーブ・レジンキャストEx.2kg ノンキシレンタイプ 【グレー】
・ウェーブ・レジンキャストEx.2kg ノンキシレンタイプ 【アイボリー】 180秒タイプ
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