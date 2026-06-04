国会では、高市首相が出席して今年度補正予算案の審議が行われています。消費減税をめぐり高市首相は、秋の臨時国会で法改正を目指す考えを示しました。中継です。

政府は、消費税の税率を来年4月から1％に引き下げる案を本格的に検討していますが、野党側はいつ決断するのかと高市首相に迫りました。

中道改革連合・小川代表

「そろそろリミットだと思います。いつ何を決断し、食料品は（税率）1か0か、この国会（で法案提出）なのか、秋の国会なのか。現時点の総理のお考えをお聞きしておきたい」

高市首相

「国民会議でも議論を行って結論を得ようとしている段階ですから、現時点で結論を先取りすることは私はいたしません。ただこの夏、結論をいただきましたら、臨時国会になるんでしょうか。次の国会でできるだけ早く税法の改正案を出したい」

消費減税は現在、与野党の「社会保障国民会議」で議論が進められていますが、高市首相は、月内に取りまとめられる結論を待って最終判断する考えを改めて強調しました。

一方で高市首相は、選挙公約の税率ゼロへの認識を問われると、「実現したいという強い思いを持っている」とも述べました。