女子ゴルフの海外メジャー第2戦全米女子オープンは4日（日本時間同日深夜）にカリフォルニア州のリビエラCCで開幕する。

昨季日本ツアー年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）は3日、会場で調整した。

大会初出場の佐久間は「ここに来られたことが嬉しいし、いつもの試合と雰囲気が違うのでわくわくしている」と声を弾ませた。

練習ラウンドでメジャー仕様の高難度のセッティングを体感し「グリーンが大きいホールもあれば小さいホールもある。いろんなところにピンが切れるので、日によってコースが変わってくる。一打一打に集中したい」と気を引き締める。

特にグリーン周りの粘りがあるキクユ芝のラフは距離感を合わせるのが難しく「根が強いというか硬いので難しい。ちょっと外しただけのアプローチでも難しい」と警戒した。

昨季日本ツアー年間女王は今季開幕戦ダイキン・オーキット・レディースを制覇。その後は勝利こそないものの安定感のあるプレーでメルセデスランク1位をキープしている。ただ海外メジャーはこれまで3試合に出場し予選落ち2回で60位が最高と実力を発揮し切れていない。

「まずは最低限4日間戦いたいし、できれば来年の出場権をゲットして帰りたい」と初のトップ10入りにターゲットを定めた。