佐賀県警の科学捜査研究所（科捜研）元職員がＤＮＡ型鑑定で不正を繰り返した問題で、警察庁は４日、県警への特別監察の結果、元職員による不適切な鑑定が計２３９件に上ったと発表した。

県警による当初の調査結果は「不十分」だったとし、新たに１１０件の鑑定を不適切と認定した。

元職員が２０１３年５月以降、１人で担当した計６４３件のＤＮＡ型などの鑑定を全て確認し、「捜査、公判への影響は確認されなかった」と結論付けた。

県警は昨年９月、元職員が１７年６月〜２４年１０月、必要な検査をせずに「ＤＮＡ型は検出されなかった」と報告するなど、１３０件の不適切な鑑定に関与したとして、懲戒免職にした。

警察庁は、ＤＮＡ型鑑定への信頼を揺るがしかねない事態として、昨年１０月に県警への特別監察を開始。外部有識者の意見も聞きながら、科学警察研究所（科警研）の幹部ら３５人体制で、「捜査・公判への影響の有無」と「鑑定の実施状況」の確認を進めてきた。

その結果、元職員が１６年８月から不適切な鑑定を繰り返しており、１１０件の不正が見落とされていたことが判明。同庁は全体で計２３９件が不適切と認定した。このうち、試料が保管されていないなど、容疑者を特定できた可能性があったか影響が不明なケースは計３７件あったという。

不適切な処理の例としては、鑑定結果に添えるデータの不正利用や作業工程表・検査日の改ざんなどが目立った。自らの予想に合う決裁資料とするほか、検査結果の不十分さを隠す目的などがあったと考えられるという。

県警による当初の調査は人員やＤＮＡ型鑑定業務を巡る専門知識などが乏しく、十分な結果が得られなかった。新たに不適切と判明した分とは別に、県警が「不適切」とした事案のうち１件は適切と判断された。

報告書では、不正の背景も分析した。元職員の倫理観の欠如に加え、鑑定が増加して負担が増した業務の支援体制の問題、チェック体制の不足などを挙げた。

同庁は再発防止に向け、全国の科捜研への監査の強化や、外部有識者に「ＤＮＡ型鑑定アドバイザー（仮称）」を委嘱して都道府県警の鑑定の適正さを確保する――などの対策をまとめ、全国警察に通知する。

元職員は今年２月、虚偽有印公文書作成・同行使と証拠隠滅の罪で佐賀地裁に在宅起訴された。