「見つけて興奮してました笑笑」Cocomi、無邪気な笑顔あふれるプライベートショット公開！
モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは6月3日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。
【写真】Cocomi、笑顔あふれるプライベートショット
写真には、木に生えたきのこのようなものを指差して大笑いする姿や、芝生の上に座ってほほ笑む様子、水辺に浮かぶスワンボートなどが収められており、自然の中でのびのびとした時間を過ごしたことがうかがえます。
この投稿には記事執筆時点の4日現在で、2万1000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】Cocomi、笑顔あふれるプライベートショット
満面の笑みで大興奮Cocomiさんは「きのこ？ 見つけて興奮してました笑笑」とつづり、10枚の写真を披露。黒いカーディガンにデニムパンツ、白いスニーカーを合わせたシンプルなカジュアルコーディネートです。
写真には、木に生えたきのこのようなものを指差して大笑いする姿や、芝生の上に座ってほほ笑む様子、水辺に浮かぶスワンボートなどが収められており、自然の中でのびのびとした時間を過ごしたことがうかがえます。
北海道旅行を堪能5月25日には、北海道旅行の様子を収めた動画も公開していたCocomiさん。今回の投稿と同じコーディネートのシーンも見られることから、きのこのようなものを見つけたのも北海道滞在中だったのかもしれません。水辺でカメラを構える姿や、牛と触れ合う様子、深夜にラーメンを味わう姿などが収められており、北海道の魅力を満喫する様子がたっぷりと映し出されています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)