【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは時計の音
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、規則正しい音、まっさらな拠点、そして体が追いつかない一瞬という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□たく
しん□□
た□□らみ
ヒント：時計が時を刻むときの規則正しい音。完成したばかりのまっさらな生活拠点。そして、急に体勢を変えたときの視界の揺らぎを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「ちく」を入れると、次のようになります。
ちくたく（チクタク）
しんちく（新築）
たちくらみ（立ちくらみ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、時間を刻む心地よい擬音から、新しい住まいを手に入れること、さらには日常で起こりうる体調の揺らぎまでを網羅しました。共通する「ちく」という響きが、時間の流れを感じさせるリズム、生活の新しいスタート、不意に訪れる体のサインを心地よいリズムでつなぎ合わせています。日本語の構造的な面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、規則正しい音、まっさらな拠点、そして体が追いつかない一瞬という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□たく
しん□□
た□□らみ
ヒント：時計が時を刻むときの規則正しい音。完成したばかりのまっさらな生活拠点。そして、急に体勢を変えたときの視界の揺らぎを思い浮かべてみてください。
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正解：ちく正解は「ちく」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちく」を入れると、次のようになります。
ちくたく（チクタク）
しんちく（新築）
たちくらみ（立ちくらみ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、時間を刻む心地よい擬音から、新しい住まいを手に入れること、さらには日常で起こりうる体調の揺らぎまでを網羅しました。共通する「ちく」という響きが、時間の流れを感じさせるリズム、生活の新しいスタート、不意に訪れる体のサインを心地よいリズムでつなぎ合わせています。日本語の構造的な面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)