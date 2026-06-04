安全機能を大幅強化したダイハツの軽商用バン

ダイハツは軽商用車である「ハイゼット カーゴ」と「アトレー」、およびこれらをベースとした特装車や福祉車両を一部改良し、2026年6月4日に発売しました。

ハイゼットシリーズは、ダイハツの軽四輪車として1960年に誕生してから、ユーザーのニーズに合わせて進化を続けてきたロングセラーカーです。

【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ「新型ハイゼットカーゴ／アトレー」です！ 画像で見る（30枚以上）

2021年12月にダイハツは、ハイゼットカーゴ／アトレーを17年ぶりにフルモデルチェンジ。CVT（無段変速AT）や電子制御式4WDの採用、ボディ剛性の向上、安全装備の進化などを図りました。

パワートレインは、自然吸気エンジンとターボエンジンの2種類を用意。

またアトレーは、従来は5ナンバーの軽乗用車でしたが、実質的に乗用モデルのままでありながらも、4ナンバーの軽商用車に変更しています。アトレーの商用仕様が復活するのは当時でおよそ20年ぶりのことで、全車4ナンバー化によって商用バンとしての高い実用性と広い荷室空間が追求されています。

今回の一部改良では、両車種に共通して予防安全機能「スマートアシスト」の性能が大幅に向上されました。新たに「対横断自転車」の検知機能をはじめ、「交差点右折時の対向車線の車両」や「右左折時の対向方向から来る横断歩行者」を検知する機能が追加され、街中での安全性がいっそう高められています。

さらに、アトレーにはシンプルで洗練された視認性の高いグラフィックを実現した液晶メーター「アクティブマルチインフォメーションメーター」が採用され、意匠的な魅力が引き上げられました。この液晶メーターは「RS」グレード、「アトレーデッキバン」、「アトレースローパー」に標準装備されます。

一方のハイゼット カーゴでは、人気の「LEDパック」が一部グレードに標準装備されました。

このパックはLEDヘッドランプやLEDフォグランプ、LEDルームランプ（フロント）、LED荷室灯、ADB（アダプティブドライビングビーム）、サイドビューランプで構成されており、「クルーズ」や「クルーズターボ」、「ハイゼットデッキバンG」グレードに標準装備となっています。

価格（消費税込）は、ハイゼット カーゴが115万5000円から179万3000円、アトレーが173万8000円から201万3000円です。

特装車の2シーターは118万8000円から152万9000円、デッキバンは143万円から225万5000円、福祉車両のフレンドシップシリーズ（消費税非課税）のアトレースローパーは181万円から239万円に設定されています。