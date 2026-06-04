スヌーピー＆きょうだいたちの夏らしいアイテム発売決定！ フルーツモチーフを取り入れた爽やかなデザイン〈Afternoon Tea LIVING〉
スヌーピーときょうだいたちの夏らしい爽やかなデザインがかわいいデザインのアイテムが、6月22日（月）の12時00分頃から「アフタヌーンティー」公式オンラインストアにて先行で、6月24日（水）から全国の「アフタヌーンティー・リビング」店舗で発売される。
【写真】「Afternoon Tea LIVING」新作アイテム一覧
■『PEANUTS』75周年記念デザインのアイテムも
今回登場するのは、スヌーピーときょうだいたちがカラフルなフルーツモチーフを取り入れた爽やかなデザインのアイテムを展開するコレクション。
浮き輪やスカーフを身につけたマスコットキーチャームをはじめ、みずみずしいフルーツモチーフをイメージしたドリンクアイテムなど、夏らしい軽やかさを感じるアイテムがそろう。
また、『PEANUTS』75周年を記念したヴィンテージアートのアイテムも登場。ソルトペッパーベースや折りたたみ傘、シークレットエコバッグなど日常で役立つラインナップとなっている。
さらに、『PEANUTS』コラボレーションアイテムを3300円（税込）以上購入すると、「クリアステッカー（非売品）」がもらえるキャンペーンも実施。ノベルティはなくなり次第終了で、「アフタヌーンティー・ティールーム」では実施しない。
【写真】「Afternoon Tea LIVING」新作アイテム一覧
■『PEANUTS』75周年記念デザインのアイテムも
今回登場するのは、スヌーピーときょうだいたちがカラフルなフルーツモチーフを取り入れた爽やかなデザインのアイテムを展開するコレクション。
また、『PEANUTS』75周年を記念したヴィンテージアートのアイテムも登場。ソルトペッパーベースや折りたたみ傘、シークレットエコバッグなど日常で役立つラインナップとなっている。
さらに、『PEANUTS』コラボレーションアイテムを3300円（税込）以上購入すると、「クリアステッカー（非売品）」がもらえるキャンペーンも実施。ノベルティはなくなり次第終了で、「アフタヌーンティー・ティールーム」では実施しない。