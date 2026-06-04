「彼の良さを引き出せる」日本代表の怪物FWが認める21歳のワンダーボーイ「彼に輝いてもらえるような黒子役に…」

「彼の良さを引き出せる」日本代表の怪物FWが認める21歳のワンダーボーイ「彼に輝いてもらえるような黒子役に…」