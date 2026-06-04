「彼の良さを引き出せる」日本代表の怪物FWが認める21歳のワンダーボーイ「彼に輝いてもらえるような黒子役に…」
北中米ワールドカップに向け、メキシコのモンテレイでキャンプを張る日本代表が６月３日、初日のトレーグニンを実施した。
最年少のFW後藤啓介は。この日が21歳の誕生日。この年でワールドカップメンバーに選ばれるのは並大抵ではない。本人も「こんなにうまくいくとは思っていなかった」と話す。
10代の頃から将来を嘱望されてきたその怪物FWと同じ21歳の塩貝健人は、なんと１キャップでその座を掴んだ。
その“ワンダーボーイ”について、後藤は「切磋琢磨してきた仲」と話す。
「アンダー世代の代表としても一緒にやりました。彼の特徴は本当にすごくわかりやすいし、彼の良さを引き出せるセンスはあると思うので、光と影じゃないですけど、彼が輝いてもらえるような黒子役だったり、出し手になれればなと思います。逆にストライカーで自分が出た時は引き立ててもらえればなと思います」
実際、５月31日のアイスランド戦ではともに73分から途中出場。“９番”が本職の後藤がシャドー、塩貝が２トップの一角で同時起用され、攻撃を活性化した。
本大会でこの21歳コンビが、どれだけ結果を残せるか。日本代表躍進のカギとなるかもしれない。。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
最年少のFW後藤啓介は。この日が21歳の誕生日。この年でワールドカップメンバーに選ばれるのは並大抵ではない。本人も「こんなにうまくいくとは思っていなかった」と話す。
10代の頃から将来を嘱望されてきたその怪物FWと同じ21歳の塩貝健人は、なんと１キャップでその座を掴んだ。
「アンダー世代の代表としても一緒にやりました。彼の特徴は本当にすごくわかりやすいし、彼の良さを引き出せるセンスはあると思うので、光と影じゃないですけど、彼が輝いてもらえるような黒子役だったり、出し手になれればなと思います。逆にストライカーで自分が出た時は引き立ててもらえればなと思います」
実際、５月31日のアイスランド戦ではともに73分から途中出場。“９番”が本職の後藤がシャドー、塩貝が２トップの一角で同時起用され、攻撃を活性化した。
本大会でこの21歳コンビが、どれだけ結果を残せるか。日本代表躍進のカギとなるかもしれない。。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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