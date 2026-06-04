「ちょっと難しかった」「怖さを感じたわけではない」伊東純也が”アイスランド戦の左シャドー起用”を回想【日本代表】

「ちょっと難しかった」「怖さを感じたわけではない」伊東純也が”アイスランド戦の左シャドー起用”を回想【日本代表】