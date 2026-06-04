「ちょっと難しかった」「怖さを感じたわけではない」伊東純也が”アイスランド戦の左シャドー起用”を回想【日本代表】
2026年６月３日（日本時間４日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表が事前キャンプ地のモンテレイ（メキシコ）で初練習を行なった。その後、囲み取材に対応した伊東純也は“アイスランド戦の左シャドー”について言及した。
「（出場は前半の）45分と短い時間のなかで立ち上がりは何度か良いコンビネーションでの崩しはありましたが、途中からは相手が後ろで回している時に奪いに行けない時間があってちょっと難しかったですね。怖さを感じたわけではないですが」
そう回想した伊東は、５月31日のアイスランド戦（結果は日本が１−０で勝利）で３-４-２-１システムの左シャドーとして先発出場。決定機に絡めず、守備面でも大きな見せ場がないなどやや消化不良の内容だったが、焦りはない。
「プレスをはめていけるように今後また取り組んでいくはずです。コンディションもまだまだ上げていけると思います。５月23日に試合をして、29日の合流まで休みだったので、これからコンディションはもっと高められるかなと」
三笘薫や南野拓実が不在の今、攻撃の牽引役としても期待される伊東。今後の起用法とともに、そのパフォーマンスが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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「（出場は前半の）45分と短い時間のなかで立ち上がりは何度か良いコンビネーションでの崩しはありましたが、途中からは相手が後ろで回している時に奪いに行けない時間があってちょっと難しかったですね。怖さを感じたわけではないですが」
「プレスをはめていけるように今後また取り組んでいくはずです。コンディションもまだまだ上げていけると思います。５月23日に試合をして、29日の合流まで休みだったので、これからコンディションはもっと高められるかなと」
三笘薫や南野拓実が不在の今、攻撃の牽引役としても期待される伊東。今後の起用法とともに、そのパフォーマンスが注目される。
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