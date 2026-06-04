浅田美代子、カラフルな自宅ガーデニングを披露 あじさいやブーゲンビリアなど季節の花々が咲き乱れる「お花畑みたい」「素敵なベランダですね」
俳優の浅田美代子[文1.1]が5月31日、自宅で育てている花々の写真を自身のインスタグラムで公開。あじさいやブーゲンビリア、マーガレットなど、色鮮やかな花々が咲き誇る様子に反響が集まっている。
【写真】「お花畑みたい」「素敵なベランダ」あじさいなど季節の花々が咲く、浅田美代子の自宅ガーデニング
浅田は投稿で「テッセンとジャスミンが終わって、ブーゲンビリア、マーガレット、ゼラニウム、紫陽花、なでしこも咲き始めました」と報告。季節の移ろいとともに、新たに咲き始めた花々を紹介した。
公開された写真には、紫やピンクのブーゲンビリアを中心に、白いマーガレットやゼラニウム、色づき始めたあじさいなどが並ぶガーデニングの様子が写されている。鉢植えで丁寧に育てられた花々が並び、初夏らしい華やかな空間が広がっていた。
また別の写真では、紫と青が混ざり合う美しい紫陽花や、白とピンクのなでしこも披露。フォロワーからは花の種類についての質問も寄せられるなど、関心を集めている。
コメント欄には、「きれいですね。お手入れがきちんとされてお花や緑が元気に咲いていて喜んでますね」「こんなにきれいに可愛く咲いてるお花たち 美代子さんの愛を感じます」「お花畑みたいです」「美代子さんのセンスの良さが、感じられます」「季節を感じられてステキ...」「素敵なベランダですね」「たくさんのお花が咲いて、見てて癒されます」などの声が寄せられている。
【写真】「お花畑みたい」「素敵なベランダ」あじさいなど季節の花々が咲く、浅田美代子の自宅ガーデニング
浅田は投稿で「テッセンとジャスミンが終わって、ブーゲンビリア、マーガレット、ゼラニウム、紫陽花、なでしこも咲き始めました」と報告。季節の移ろいとともに、新たに咲き始めた花々を紹介した。
また別の写真では、紫と青が混ざり合う美しい紫陽花や、白とピンクのなでしこも披露。フォロワーからは花の種類についての質問も寄せられるなど、関心を集めている。
コメント欄には、「きれいですね。お手入れがきちんとされてお花や緑が元気に咲いていて喜んでますね」「こんなにきれいに可愛く咲いてるお花たち 美代子さんの愛を感じます」「お花畑みたいです」「美代子さんのセンスの良さが、感じられます」「季節を感じられてステキ...」「素敵なベランダですね」「たくさんのお花が咲いて、見てて癒されます」などの声が寄せられている。