ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 九州北部・中国・近畿が梅雨入り 九州北部は平年通り 中国・近畿は… 九州北部・中国・近畿が梅雨入り 九州北部は平年通り 中国・近畿は平年より2日早く 気象庁 九州北部・中国・近畿が梅雨入り 九州北部は平年通り 中国・近畿は平年より2日早く 気象庁 2026年6月4日 11時43分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 気象庁は先ほど、九州北部地方、中国地方、近畿地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。九州北部は平年通りで、中国と近畿は平年より2日早い梅雨入りとなっています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, リペア工事, 大学, 慰霊祭, フローリング, 神奈川, 介護, 井の頭線, 金属加工, 住宅